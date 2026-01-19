RECENZE: Kingdom Come funguje i na papíře. Komiks dokáže oslovit i nehráče

Celsovětový úspěch českého historického RPG Kingdom Come 2 dal vzniknout i jeho komiksové adaptaci. Ve třech samostaných příbězích dává nahlédnout na tragické osudy dobře známých postav. I když se v průběhu krátké knihy několikrát mění grafický styl, kvalita naštěstí zůstává.

Komiks Kingdom Come: Deliverance - Ztracené příběhy

V roce 2025 se toho na herní scéně odehrálo spoustu, ale v Čechách rezonovalo jen jediné téma. Historické RPG Kingdom Come od studia Warhorse se zařadil vedle piva, skla a pornohereček mezi ty nejvýznamnější tuzemské exportní artikly a dostalo se i do novoročního projevu naší hlavy státu. Letošní anketu o čtenářské hře roku už jsme si mohli předpřipravit už v únoru, bojovalo se až o druhé místo.

Komiks Kingdom Come: Deliverance se skládá ze tří samostatných povídek, každá má svůj unikátní výtvarný styl.

Vývojáři samozřejmě dokázali celosvětový úspěch hry pořádně využít a vyždímali z něj co se dalo. Kromě spousty tematických srazů, trojice DLC přídavků kolísavé kvality, koncertů a dalších klasických „merchových“ aktivit, se před Vánocemi na trh dostal i komiks zasazený do světa hry.

Možná jste vydání této parády v předvánočním shonu nezaznamenali, není proto od věci si ho připomenout, jde totiž o povedené dílko, které bude ozdobou každé „pařanské“ knihovny.

Na jeho výrobě se podílel široký kolektiv autorů, kterým se přesto podařilo odevzdat překvapivě ucelené dílo, mající ambici oslovit kromě fanoušků hry i milovníky grafických románů obecně.

Nezpracovává totiž původní scénář ale rozšiřuje příběhové pozadí trojice zásadních postav, jmenovitě Jindrova „šéfa“ Racka Kobyly, otcovské figury kováře Martina a kněze Bohuty (v tomto pořadí). Samostatné příběhy pak propojuje rýmované vyprávění kočovných herců, které v samém závěru vyvrcholí vtipnou pointou.

Komiks má ambice oslovit i ty, co hru nehráli. Pro zasvěcené fanoušky však nabízí spoustu „pomrknutí“.

Každá povídka má jinou atmosféru a především jiný grafický styl, takže se člověk musí každou chvíli přepínat. Troufám si však tvrdit, že si svého favorita každý. Byť tedy v komiksech dávám obvykle přednost realističtější kresbě, za mě nejlepší práci odvedl už zavedený ilustrátor Matyáš Namai, jehož panel přes svou odlehčenost prezentuje i napínavou zápletku.

Fanoušky hry potěší i mnoho drobných detailů, které odkazují na originál. Postavy se zpíjejí do němoty ikonickou Sejvovicí, vyhrocenou atmosféru akčních scén doprovází dobře známý králík a když výjimečně dojde na nějaký souboj, je tu dokonce viditelná i dobře známá ovládací směrová růžice odpovídající tomu, z jaké strany je úder vedený.

Celým románem se prolistujete za hodinu, maximálně dvě, ale s největší pravděpodobností se k němu budete rádi vracet i v budoucnosti. Tvrdá vazba rozhodně nebude v knihovničce dělat ostudu, díky použití obyčejného tedy ne „křídového“ papíru se pak nakladatelům podařilo udržet cenu na rozumných 700 korunách. To z mého pohledu dělá knihu zajímavější investicí než byla následná DLC, která nepřináší nic než variací dobře známého.

Toto je nová Lara Croft v podání hvězdy Hry o trůny. Jak se vám líbí?

Sophie Turnerová jako Lara Croft

Slavnou herní archeoložku Laru Croft ztvární v připravovaném seriálu od Amazonu herečka Sophie Turnerová, která proslula rolí Sansy Starkové v seriálu Hra o trůny. Nyní se můžete podívat na její...

Upíři, samurajové i draci. Vybíráme nejočekávanější RPG roku 2026

Phantom Blade Zero

Fanoušci her na hrdiny se v roce 2026 mají na co těšit. Dorazí nejenom zajímavé novinky, ale i několik důležitých remaků či restartů známých sérií a možná i jeden opravdu nečekaný datadisk. Vybíráme...

Sesadí Minecraft z trůnu? Novinku už údajně vyzkoušely miliony hráčů

Hytale

Po strastiplném a dlouholetém vývoji, kdy byl celý projekt dokonce na nějakou dobu zrušený, se vrací hlavní konkurent Minecraftu, a to rovnou ve formě předběžného přístupu. Hytale vyhlíželo zřejmě...

Všechny genitálie vytvoříme bez použití AI, slibují autoři očekávaného hitu

Nová hra Divinity

Přestože se umělá inteligence rychle stala esenciálním nástrojem při vývoji počítačových her, jsou oblasti, kam ji tvůrci nepustí. Autoři generačního hitu Baldur’s Gate 3 z belgického studia Larian...

Vývojář smaže svou hru ze Steamu. Přítelkyně ho přesvědčila, že AI je zlo

Hardest

Vývojář malé nezávislé hry Hardest došel k náhlému prozření, že využívání AI nástrojů k výrobě hry je špatné. Veřejně proto prohlásil, že hru vymaže ze Steamu a začne znovu, tentokrát už jen čistě...

19. ledna 2026 0

Česká hra pro děti s ADHD má pomoci propojit zábavu s terapií

Star Focus

Nezávislé české studio Bell Hat Games se chystá na vydání své prvotiny, která vzniká ve spolupráci s terapeuty a klade si za cíl pomoci dětem s ADHD.

18. ledna 2026 4

Všechny genitálie vytvoříme bez použití AI, slibují autoři očekávaného hitu

Nová hra Divinity

Přestože se umělá inteligence rychle stala esenciálním nástrojem při vývoji počítačových her, jsou oblasti, kam ji tvůrci nepustí. Autoři generačního hitu Baldur’s Gate 3 z belgického studia Larian...

18. ledna 2026 3

Babička se stala streamerkou Minecraftu, aby zaplatila léčbu svého vnuka

Jednaosmdesátiletá Sue Jacquotová streamuje své hraní Minecraftu, aby pomohla...

Jednaosmdesátiletá Američanka Sue Jacquotová se nehodlala smířit s těžkým osudem svého sedmnáctiletého vnuka Jacka, kterému byla diagnostikovaná agresivní forma rakoviny měkkých tkání. Velmi drahou...

17. ledna 2026 4

Toto je nová Lara Croft v podání hvězdy Hry o trůny. Jak se vám líbí?

Sophie Turnerová jako Lara Croft

Slavnou herní archeoložku Laru Croft ztvární v připravovaném seriálu od Amazonu herečka Sophie Turnerová, která proslula rolí Sansy Starkové v seriálu Hra o trůny. Nyní se můžete podívat na její...

16. ledna 2026  9:17 79

Sesadí Minecraft z trůnu? Novinku už údajně vyzkoušely miliony hráčů

Hytale

Po strastiplném a dlouholetém vývoji, kdy byl celý projekt dokonce na nějakou dobu zrušený, se vrací hlavní konkurent Minecraftu, a to rovnou ve formě předběžného přístupu. Hytale vyhlíželo zřejmě...

16. ledna 2026 17

Skvělý měsíc. PS Plus rozšíří svůj katalog o Resident Evil Village

Lady Dimitrescu v Resident Evil Village

Herní předplatné PlayStation Plus ve verzích Extra a Premium, které zajistí přístup ke katalogu her, brzy rozšíří hned několik zajímavých kousků.

15. ledna 2026  10:51 0

Upíři, samurajové i draci. Vybíráme nejočekávanější RPG roku 2026

Phantom Blade Zero

Fanoušci her na hrdiny se v roce 2026 mají na co těšit. Dorazí nejenom zajímavé novinky, ale i několik důležitých remaků či restartů známých sérií a možná i jeden opravdu nečekaný datadisk. Vybíráme...

15. ledna 2026 6

Vývojář smaže svou hru ze Steamu. Přítelkyně ho přesvědčila, že AI je zlo

Hardest

Vývojář malé nezávislé hry Hardest došel k náhlému prozření, že využívání AI nástrojů k výrobě hry je špatné. Veřejně proto prohlásil, že hru vymaže ze Steamu a začne znovu, tentokrát už jen čistě...

14. ledna 2026 35

Znovu se začíná mluvit o střílečce StarCraft. Co prozatím víme?

Starcraft 2

Nový rok opět oživil zvěsti, které se týkají sci-fi značky StarCraft. V přípravě ovšem nemá být další díl ze strategické série, ale střílečka.

14. ledna 2026 3

Stáhni sběrač, jinak zemřeš. Počítačová hra si utahuje z potíží vlaků v Roudnici

V počítačové hře musí hráč stáhnout sběrač, jinak přijde o jeden ze svých...

Terčem frustrace, kritiky i internetových vtipů se v posledních měsících stala Roudnice nad Labem. Konkrétně takzvané hákovnice, bezpečnostní prvky instalované na železniční trati z Prahy do Děčína,...

13. ledna 2026  14:12 4

