RECENZE: Kingdom Come funguje i na papíře. Komiks dokáže oslovit i nehráče

V roce 2025 se toho na herní scéně odehrálo spoustu, ale v Čechách rezonovalo jen jediné téma. Historické RPG Kingdom Come od studia Warhorse se zařadil vedle piva, skla a pornohereček mezi ty nejvýznamnější tuzemské exportní artikly a dostalo se i do novoročního projevu naší hlavy státu. Letošní anketu o čtenářské hře roku už jsme si mohli předpřipravit už v únoru, bojovalo se až o druhé místo.
Vývojáři samozřejmě dokázali celosvětový úspěch hry pořádně využít a vyždímali z něj co se dalo. Kromě spousty tematických srazů, trojice DLC přídavků kolísavé kvality, koncertů a dalších klasických „merchových“ aktivit, se před Vánocemi na trh dostal i komiks zasazený do světa hry.
Možná jste vydání této parády v předvánočním shonu nezaznamenali, není proto od věci si ho připomenout, jde totiž o povedené dílko, které bude ozdobou každé „pařanské“ knihovny.
Na jeho výrobě se podílel široký kolektiv autorů, kterým se přesto podařilo odevzdat překvapivě ucelené dílo, mající ambici oslovit kromě fanoušků hry i milovníky grafických románů obecně.
Nezpracovává totiž původní scénář ale rozšiřuje příběhové pozadí trojice zásadních postav, jmenovitě Jindrova „šéfa“ Racka Kobyly, otcovské figury kováře Martina a kněze Bohuty (v tomto pořadí). Samostatné příběhy pak propojuje rýmované vyprávění kočovných herců, které v samém závěru vyvrcholí vtipnou pointou.
Každá povídka má jinou atmosféru a především jiný grafický styl, takže se člověk musí každou chvíli přepínat. Troufám si však tvrdit, že si svého favorita každý. Byť tedy v komiksech dávám obvykle přednost realističtější kresbě, za mě nejlepší práci odvedl už zavedený ilustrátor Matyáš Namai, jehož panel přes svou odlehčenost prezentuje i napínavou zápletku.
Fanoušky hry potěší i mnoho drobných detailů, které odkazují na originál. Postavy se zpíjejí do němoty ikonickou Sejvovicí, vyhrocenou atmosféru akčních scén doprovází dobře známý králík a když výjimečně dojde na nějaký souboj, je tu dokonce viditelná i dobře známá ovládací směrová růžice odpovídající tomu, z jaké strany je úder vedený.
Celým románem se prolistujete za hodinu, maximálně dvě, ale s největší pravděpodobností se k němu budete rádi vracet i v budoucnosti. Tvrdá vazba rozhodně nebude v knihovničce dělat ostudu, díky použití obyčejného tedy ne „křídového“ papíru se pak nakladatelům podařilo udržet cenu na rozumných 700 korunách. To z mého pohledu dělá knihu zajímavější investicí než byla následná DLC, která nepřináší nic než variací dobře známého.