Český Kingdom Come se dočká televizní adaptace

Pro autory z Warhorse musí jít o obrovskou satisfakci. Když totiž sháněli pro Kingdom Come financování, byli ze strany zahraničních producentů odmítáni s tím, že příběh založený na historických událostech ze středu Evropy nemá dostatečně silný komerční potenciál (viz náš starší článek o nelehkém vzniku hry).

Dan Vávra se netají svými ambicemi natočit film. V souvislosti s filmem ale zmiňován není. Alespoň zatím.

O tři roky později mají na kontě přes tři miliony prodaných kopií a práva na hranou adaptaci si zajistil Erik Barmack, jeden z bývalých vysoce postavených manažerů společnosti Netflix. O podobě chystaného díla se v tuto chvíli neví vůbec nic, dokonce ani, jestli půjde o seriál, nebo o film, tvůrci aktuálně teprve hledají scenáristy a režiséra.

Podle magazínu Variety, který s informací přišel jako první, by mělo jít o přesnou adaptaci herního originálu. Doufejme však, že se autoři nebudou bát odchýlit od originálu a chystaný snímek bude mít lepší konec. Nebo alespoň nějaký konec. Vyznění do ztracena je totiž po letech tou největší slabinou originálu (viz naše recenze) .