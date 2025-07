Kingdom Come: Deliverance – Ztracené příběhy, jak se celý komiks jmenuje, odvypráví tři samostatné příběhy, přičemž každý bude zpracován v jiném výtvarném stylu.

Čtenář tak zažije známé postavy zase trochu jinak. Racek Kobyla se vydá na rytířský turnaj, kovář Martin se pustí do vyšetřování záhadné vraždy a farář Bohuta najde víru v pekle středověkého bojiště.

O zpracování se postará české komiksové studio Wild Cat, které má na svém kontě například dobře hodnocený komiks Černobyl: Pád Atomgradu či komiksovou biografii The Path of Dalai Láma.

„Víte, jak Racek Kobyla získal Stříbrnou Skalici? Co přivedlo Bohutu k víře? A jak hluboko sahají temná tajemství kováře Martina? Tyto tři příběhy vznikly z lásky k historii, hře samotné i komiksovému řemeslu. Spojili jsme síly s oceňovanými českými autory a kreslíři, abychom vytvořili něco opravdu výjimečného,“ říká Tom Taylor z vydavatelství WildCat Pictures in Motion.

Kingdom Come: Deliverance – Ztracené příběhy vyjdou v pevné vazbě s počtem stran zhruba 112. Cena byla stanovena na 699 korun.

Není to ovšem jediná knížka s tematikou Kingdom Come. V květnu vyšla luxusně zpracovaná záležitost The Art of Kingdom Come: Deliverance 2. Není to jen obrázková knížka z vývoje hry, ale i příležitost, jak nakouknout za oponu vývoje a dozvědět se něco z české historie.