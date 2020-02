Chcete PC verzi Kingdom Come zdarma? Ve čtvrtek 13. února může být vaše

Je zřejmé, že kdo si výbornou českou hru Kingdom Come: Deliverance (číst recenzi na Bonuswebu) chtěl zahrát, už to za ty dva roky stihl. Ale pokud by vás přece jen lákalo získat PC verzi zdarma, budete mít brzy příležitost.

Hra bude na Epic Store dostupná od 13. do 20. února. Zařadit do knihovny si ji budete moci i přímo přes web, ke hraní je však třeba stáhnout klienta Epic Games Launcher. Hra vám zůstane v knihovně funkční i po skončení akce.

Kromě Kingdom Come se v bezplatné sekci objeví ještě hra Aztez, která kombinuje žánry mlátičky s tahovou strategií. Aktuálně si můžete zdarma stáhnout deskové hry Carcassonne (na Epicu zde) a Ticket to Ride (na Epicu zde).

„Warhorse se podařilo narušit léta zažitý status quo a ukázat, že i v ranku velkých a drahých her je prostor pro osobitost. Že není nutné se za každou cenu podbízet aktuálním trendům, a že když má hra duši, dá se mávnout rukou nad řadou chybek, nedodělků a špatných designových rozhodnutí. Kingdom Come sice nedává všechny své trumfy zadarmo, ale to neznamená, že jich nemá plnou ruku,“ napsali jsme v recenzi na Kingdom Come na Bonuswebu.