Kingdom Come je přes 6 let staré, ale prodává se lépe, než dnešní novinky

Letošní rok je zatím pro herní průmysl velmi těžký, kromě nekonečné vlny propouštění jsme se dočkali i několika velmi bolestivých finančních propadáků.

Tipujeme, že i Kingdom Come: Deliverance II se bude hráčům líbit, je to v podstatě to samé.

Concord se svým zářezem v řádech sta milionů jednou vstoupí do dějin jako odstrašující případ nepochopení trhu, Star Wars Outlaws rozhodně není tím dlouho očekávaným spasitelem, který měl zachránit tonoucí se Ubisoft, nešťastný Unknown 9 nehrál nikdo kromě recenzentů a lidí, co ho dostali zdarma ke grafické kartě.

Neúspěch jedněch ovšem může být příležitost pro jiné a čeští Warhorse musí mít naopak velkou radost. Jen od února se jim podařilo oslovit další dva miliony hráčů své prvotiny Kingdom Come: Deliverance a celkově tak dosáhli už na úctyhodný milník osm milionů prodaných kopií. To vůbec není špatné, na šest a půl let starou hru z českého venkova, ve které se nedá ukládat a v době vydání byla zabugovanější než Cyberpunk.

Chystaný druhý díl je přitom ještě ambicióznější (viz naše preview), takže by bylo zklamáním, kdyby měl prodeje nižší. Na druhou stranu to bude mít o dost těžší, vychází totiž v nejvíce našlapaném období příštího roku, kdy se pustí do souboje těžkých vah, mj. i třeba s novými díly Monster Huntera, Civilizace nebo Assassin’s Creed, o žánrově spřízněném Avowed ani nemluvě.