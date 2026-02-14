Po nedávné oslavě jednoho roku od vydání Kingdom Come: Deliverance 2 se nyní slaví rovných osm let od vydání prvního dílu. České studio Warhorse navíc konzolovým hráčům přichystalo dárek v podobě next-gen aktualizace, která je pro stávající majitele hry zdarma.
Hra nyní nabízí nativní podporu konzolí Xbox Series X/S, PlayStationu 5 a 5 Pro, kde hra nyní nabídne vyšší kvalitu obrazu a zároveň i vyšší plynulost (60 FPS). Hráči se dočkají textur s vyšším rozlišením, podpory 4K rozlišení a dopočítávání obrazu přes AMD FSR. Hra ve své grafické kvalitě nyní v podstatě odpovídá tomu, co na PC dostanete pod nastavením grafické kvality stupně Ultra.
Kingdom Come: Deliverance v této moderní verzi jsme už víc než týden mohli hrát na PlayStationu 5 Pro a musíme uznat, že hra je nyní hezky plynulá a vizuálně parádní, byť se samozřejmě nadále nedá srovnávat se svým loňským nástupcem. Osm let grafického posunu už přece jen je znát nezávisle na tom, zda hra má detailnější textury nebo funguje v 60 FPS.
Významnou novinkou v konzolových verzích je pak podpora nových jazyků. To, že autoři doplnili portugalštinu, japonštinu, turečtinu a ukrajinštinu asi české hráče tolik nenadchne, ale nová přítomnost českého dabingu už jistě ano. Dabing byl dosud dostupný pouze na PC od roku 2023.
Ačkoliv druhý díl už s českým dabingem počítal v základu a účastnila se na něm celá řada známých jmen, i první díl má své kvality. Nemusíte se bát, že by šlo jen o nějaké nadšené ochotníky, najdete zde naopak hlasy zavedených herců, jako je Jan Přeučil, Artur Komňacký, Luboš Ondráček nebo Eliška Brumovská. A samozřejmě také Richard Wágner jako hlavní hrdina Jindřich.
Pokud jste se však dostali do situace, že jste hráli s českým dabingem pouze druhý díl (třeba právě kvůli tomu, že využíváte pouze herní konzoli), pak vás čeká trochu zvykání, jelikož celá řada herních postav má jiné dabéry. Znát je to například u hlasu Jana Ptáčka nebo faráře Bohuty, které v obou dílech namluvili v češtině jiní herci.
Pokud hru ještě na konzolích nemáte koupenou, vyjde základní edice na 30 eur (730 korun), případně ve variantě se všemi DLC (Royal Edition) ńa 40 eur (970 korun).