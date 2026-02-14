Jindřich konečně mluví česky. Kingdom Come na konzolích prokouklo

Ondřej Martinů
První Kingdom Come: Deliverance se dočkalo na konzolích vylepšené verze. Ačkoliv nejde o remake ani remaster, na PlayStationu 5 a Xboxech Series X/S se odemkla lepší grafická nastavení a dorazila sem jedna klíčová věc: český dabing. Ten byl dosud dostupný pouze na PC.

Po nedávné oslavě jednoho roku od vydání Kingdom Come: Deliverance 2 se nyní slaví rovných osm let od vydání prvního dílu. České studio Warhorse navíc konzolovým hráčům přichystalo dárek v podobě next-gen aktualizace, která je pro stávající majitele hry zdarma.

Kingdom Come: Deliverance
Kingdom Come: Deliverance (PlayStation 5 NextGen)
Kingdom Come: Deliverance (PlayStation 5 NextGen)
Kingdom Come: Deliverance (PlayStation 5 NextGen)
41 fotografií

Hra nyní nabízí nativní podporu konzolí Xbox Series X/S, PlayStationu 5 a 5 Pro, kde hra nyní nabídne vyšší kvalitu obrazu a zároveň i vyšší plynulost (60 FPS). Hráči se dočkají textur s vyšším rozlišením, podpory 4K rozlišení a dopočítávání obrazu přes AMD FSR. Hra ve své grafické kvalitě nyní v podstatě odpovídá tomu, co na PC dostanete pod nastavením grafické kvality stupně Ultra.

Kingdom Come: Deliverance v této moderní verzi jsme už víc než týden mohli hrát na PlayStationu 5 Pro a musíme uznat, že hra je nyní hezky plynulá a vizuálně parádní, byť se samozřejmě nadále nedá srovnávat se svým loňským nástupcem. Osm let grafického posunu už přece jen je znát nezávisle na tom, zda hra má detailnější textury nebo funguje v 60 FPS.

Kingdom Come: Deliverance (PlayStation 5 NextGen)
Kingdom Come: Deliverance (PlayStation 5 NextGen)

Významnou novinkou v konzolových verzích je pak podpora nových jazyků. To, že autoři doplnili portugalštinu, japonštinu, turečtinu a ukrajinštinu asi české hráče tolik nenadchne, ale nová přítomnost českého dabingu už jistě ano. Dabing byl dosud dostupný pouze na PC od roku 2023.

Ačkoliv druhý díl už s českým dabingem počítal v základu a účastnila se na něm celá řada známých jmen, i první díl má své kvality. Nemusíte se bát, že by šlo jen o nějaké nadšené ochotníky, najdete zde naopak hlasy zavedených herců, jako je Jan Přeučil, Artur Komňacký, Luboš Ondráček nebo Eliška Brumovská. A samozřejmě také Richard Wágner jako hlavní hrdina Jindřich.

Kingdom Come: Deliverance (PlayStation 5 NextGen)
Kingdom Come: Deliverance (PlayStation 5 NextGen)

Pokud jste se však dostali do situace, že jste hráli s českým dabingem pouze druhý díl (třeba právě kvůli tomu, že využíváte pouze herní konzoli), pak vás čeká trochu zvykání, jelikož celá řada herních postav má jiné dabéry. Znát je to například u hlasu Jana Ptáčka nebo faráře Bohuty, které v obou dílech namluvili v češtině jiní herci.

Ohromný úspěch pro českou herní scénu. Kingdom Come 2 slaví rok od vydání

Pokud hru ještě na konzolích nemáte koupenou, vyjde základní edice na 30 eur (730 korun), případně ve variantě se všemi DLC (Royal Edition) ńa 40 eur (970 korun).

Vstoupit do diskuse

RECENZE: Dragon Quest VII Reimagined je nádherný, ale až příliš rutinní

60 %
Dragon Quest VII Reimagined

Pokud patříte mezi fanoušky JRPG žánru, dost možná vám udělá radost předělávka čtvrt století starého hitu z dílen Square Enix, která je však v mnoha ohledech velice staromilská. Nakolik je to dobře,...

PS5
12. února 2026 1

RECENZE: Monstra v Reanimal jsou pořádný fujtajbl, ale i tak jsme se nebáli

70 %
Reanimal

Autoři Little Nightmares se s novinkou Reanimal vydali na vlastní pěst budovat novou značku. A ačkoli titul na první pohled působí jako Little Nightmares v novém pojetí, výsledek je hra plná...

PC
11. února 2026 0

Vyzkoušeli jsme relaxační simulátor života Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Frankfurt nad Mohanem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Vypravili jsme se do evropské centrály Nintenda v Německu vyzkoušet připravovaný spin-off pokémonů, který láká na poklidnější hratelnost bez soubojů.

11. února 2026 0

