Nový patch pro Kingdom Come 2 řeší stabilitu hry a opravuje úkoly

Autor ze studia Warhorse Dan Vávra a nejpopulárnější český streamer Agraelus se společně pokusí překonat dosavadní divácký úspěch, když spolu před čtyřmi lety hráli Mafii. Co budou hrát, zatím...

Hry Kingdom Come: Deliverance 2 se prodalo již téměř dva miliony kopií, čímž překonala očekávání, oznámilo vydavatelství Embracer Group. Vyplývá to z nejnovější zprávy mateřské společnosti herního...

Čeští Space Engineers 2 v sobě mají hravost, fascinují destrukcí

Hravost a destrukce. To je přirozenost lidí už od dětství, kdy s hrdostí postaví své první hroudy z písku, aby je o pár chvil později extaticky rozdupali do země. Ne nadarmo se říká jistému žánru her...