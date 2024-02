Český Kingdom Come slaví jubileum, pokračování není stále potvrzeno

Je to dnes přesně šest let a jeden den od vydání jedné z nejdůležitějších českých her poslední dekády Kingdom Come: Deliverance. Recenzenti tehdy dostali hru jen s malým předstihem (proto jsme v den vydání přinesli jen první dojmy) a v celkem syrovém technickém stavu, takže vesměs nebyli úplně nadšení (viz náš článek), hráči ovšem byli výrazně pozitivnější. Po dvou týdnech od vydání tvůrci oslavili první milion prodaných kopií, k dnešnímu dni jich přidali dalších pět a tak mají na svědomí jednu z nejúspěšnějších tuzemských her vůbec.

Že rychle započaly práce na pokračování, je jakýmsi veřejným tajemstvím, oficiálně ho zatím nikdo ještě ani nepotvrdil, natož abychom dostali nápovědu, o čem bude a jak bude vypadat. A dost možná se to nedozvíme ještě ani letos. Pro srovnání: mezi prvním a druhým dílem Mafie uběhlo dlouhých osm let. Samozřejmě je lépe, když si vývojáři dávají záležet, protože rozbitých a neoptimalizovaných her je v posledních letech až příliš. Na druhou stranu bude po té době těžké vzpomenout si, o čem že to první díl vlastně byl. A ne každý má chuť a čas investovat desítky hodin volného času do jeho opakovaného průchodu. I když možná díky chystané verzi pro Nintendo Switch s českým dabingem (viz náš článek) by to stálo za hřích.