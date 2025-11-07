Zahrajte si český hit Kingdom Come: Deliverance 2 zcela zdarma

Ondřej Zach
Honza Srp
,
  14:42
Patříte mezi ty, kteří stále váhají, zda se pustit do české středověké hry Kingdom Come: Deliverance 2? Potom pro vás máme dobrou zprávu, dočasně si ji můžete vyzkoušet zcela zdarma.

Plnou verzi Kingdom Come: Deliverance 2 si můžete zahrát zcela zdarma na Steamu a konzoli Xbox Series X/S. Čas máte do pondělí 10. listopadu do 19:00. A do 13. listopadu běží slevy na Steamu, například základní hru tak koupíte o 40 procent levněji.

Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2
120 fotografií

Hlavní hrdina Jindra spolu se svým přítelem Janem Ptáčkem cestují v doprovodu hrstky rytířů na hrad Trosky, započít mírová jednání s tamním pánem Otou z Bergova. Jenže jak už to ve hrách bývá, cestou se něco šeredně zkomplikuje, a tak se po chvíli opět ocitáte bez vybavení, bez přátel a zranění v týle nepřítele a cestu zpátky na vrchol si zase musíte odpracovat úplně odspoda.

„Kingdom Come Deliverance 2 je úkaz, který ignoruje aktuální dění v herním průmyslu a dělá si vše po svém. Což je nesmírně osvěžující jak pro zaryté pařany, kterým se už soudobá mainstreamová produkce zajídá, tak i pro úplné nováčky, jež naopak svojí povrchností nikdy nezaujala,“ napsali jsme v únorové recenzi ka Kingdom Come 2.

Vše o hře Kingdom Come: Deliverance 2 naleznete na Bonuswebu zde. A pokud o světě Kingdom Come vůbec nic nevíte, doporučujeme nahlédnout do našeho průvodce.

Intenzita pohupování prsou, nahota, pekelný pes. Mody do Kingdom Come 2
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dnes je žánr mrtvý, ale dřív jsme tyto real-time strategie hráli všichni

Nelepší RTS strategie

Před pár dny uplynulo výročí 25 let od vydání Red Alertu 2, jedné z nejlepších real-time strategií všech dob. Bohužel, v současnosti je tento kdysi milovaný žánr až na vzácné výjimky prakticky mrtvý,...

Gates na ní byl závislý, Rowlingová ji používala místo kouření. Co to je?

80 %
Hledání min: Jak si Microsoft začal hrát

Nejprv měla naučit uživatele používat myš. Poté se stala fenoménem, který už dnes pamatují spíš starší. Řeč je o hře Hledání min, jejíž stejnojmennou knížku recenzujeme.

Hnusáci a stalkeři. Oblíbená streamerka začala vnímat Twitch jako odporný

Valkyrae

Rachell Marie Hofstetterová, kterou fanoušci znají spíš pod jménem Valkyrae, patří k nejpopulárnějším streamerkám na světě. Letos se vrátila na platformu Twitch a už uvažuje, že ji zase opustí.

Nepříjemné překvapení. Grand Theft Auto VI se opět odkládá, nyní o půl roku

Grand Theft Auto 6

Autoři ze studia Rockstar Games vydali nečekanou zprávu, že nakonec vysoce očekávaná hra Grand Theft Auto VI nestihne ani slibované květnové vydání. Hru posunuli na druhou polovinu listopadu 2026.

Hodně hororů a středověký masakr. Jaké hry si PC hráči přejí nejvíce

Resident Evil Requiem

Žebříček uživatelských seznamů přání na Steamu se neustále mění, nové hry přichází, vydané jej opouštějí. Víte, které hry si v průběhu posledních měsíců hráči na Steamu přejí nejvíce? Vybíráme dvacet...

Zahrajte si český hit Kingdom Come: Deliverance 2 zcela zdarma

Kingdom Come: Deliverance 2

Patříte mezi ty, kteří stále váhají, zda se pustit do české středověké hry Kingdom Come: Deliverance 2? Potom pro vás máme dobrou zprávu, dočasně si ji můžete vyzkoušet zcela zdarma.

7. listopadu 2025  14:42 0

Nepříjemné překvapení. Grand Theft Auto VI se opět odkládá, nyní o půl roku

Grand Theft Auto 6

Autoři ze studia Rockstar Games vydali nečekanou zprávu, že nakonec vysoce očekávaná hra Grand Theft Auto VI nestihne ani slibované květnové vydání. Hru posunuli na druhou polovinu listopadu 2026.

7. listopadu 2025 25

RECENZE: Od nového Painkillera jsme čekali málo, stejně nás zklamal

40 %
Painkiller

Návrat značky Painkiller se zprvu mohl jevit jako dobrá zpráva. Jenže autoři nám místo originální střílečky napříč pekelnými světy naservírovali jen generickou multiplayerovou střílečku, která prostě...

PC
7. listopadu 2025 0

Kdybych opustil Twitch, vydělával bych milion dolarů měsíčně, říká streamer

Streamer Asmongold

Oblíbený americký streamer Zack Hoyt, který vystupuje pod přezdívkou Asmongold, prozradil, kolik vydělává streamováním na různých platformách. Rozdíly jsou propastné.

7. listopadu 2025 0

Painkiller

40 %
Painkiller (2025)

PC
vydáno 6. listopadu 2025  14:35,  aktualizováno  15:08

PlayStation Portal se dočkal největší aktualizace, vylepšuje zásadní funkci

PlayStation Portal

Streamovací zařízení PlayStation Portal se setkalo s příznivou odezvou zákazníků, Sony proto svůj handheld průběžně vylepšuje. A právě vyšla dosud největší aktualizace.

6. listopadu 2025  12:37 0

Hodně hororů a středověký masakr. Jaké hry si PC hráči přejí nejvíce

Resident Evil Requiem

Žebříček uživatelských seznamů přání na Steamu se neustále mění, nové hry přichází, vydané jej opouštějí. Víte, které hry si v průběhu posledních měsíců hráči na Steamu přejí nejvíce? Vybíráme dvacet...

6. listopadu 2025 4

Prodeje Switche 2 rostou závratným tempem, padl další milník

Mario Kart World

Hospodářské výsledky společnosti Nintendo za první polovinu fiskálního roku vykazují nárůst čistých tržeb i provozního zisku, a to díky nové konzoli Switch 2. Společnost proto upravila své výhledy a...

5. listopadu 2025  12:10 0

Český streamer Sterakdary vybral rekordně rychle peníze na svoje knihy

Radek Starý

Radka Starého mnozí znají jako youtubera Sterakdaryho. Sám však říká, že je spisovatel, který nejprve založil kanál na YouTube. A v rámci komunitního financování knižní trilogie Exarie právě trhá...

5. listopadu 2025  10:59 0

Keanu Reeves se chce vrátit do Cyberpunku, autoři loví i další celebrity

Cyberpunk 2077

Polské studio CD Projekt by rádo vyslyšelo přání herce Keanu Reevese, který by se rád objevil i v druhém dílu akčního sci-fi Cyberpunk. A to i přes to, že je příběh jeho postavy v podstatě uzavřený....

5. listopadu 2025 5

Návyková karetní hra Slay the Spire boduje i v deskové podobě. A v češtině

Premium
Slay the Spire: Desková hra

Úspěšných počítačových her převedených do deskové podoby je řada. Aktuálně se na trh dostává desková verze velmi návykové karetní hry Slay the Spire, která je dostupná v kvalitní české lokalizaci.

5. listopadu 2025 0

RECENZE: Hyrule Warriors: Age of Imprisonment je ještě epičtější řežba

90 %
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Nový díl ze série Hyrule Warriors, která sází na akční bitvy proti ohromné přesile, plně využívá výkonu nové konzole Switch 2. Zároveň láká na atraktivní zasazení a ještě propracovanější souboje.

Switch 2
4. listopadu 2025 0

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.