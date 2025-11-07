Plnou verzi Kingdom Come: Deliverance 2 si můžete zahrát zcela zdarma na Steamu a konzoli Xbox Series X/S. Čas máte do pondělí 10. listopadu do 19:00. A do 13. listopadu běží slevy na Steamu, například základní hru tak koupíte o 40 procent levněji.
Hlavní hrdina Jindra spolu se svým přítelem Janem Ptáčkem cestují v doprovodu hrstky rytířů na hrad Trosky, započít mírová jednání s tamním pánem Otou z Bergova. Jenže jak už to ve hrách bývá, cestou se něco šeredně zkomplikuje, a tak se po chvíli opět ocitáte bez vybavení, bez přátel a zranění v týle nepřítele a cestu zpátky na vrchol si zase musíte odpracovat úplně odspoda.
„Kingdom Come Deliverance 2 je úkaz, který ignoruje aktuální dění v herním průmyslu a dělá si vše po svém. Což je nesmírně osvěžující jak pro zaryté pařany, kterým se už soudobá mainstreamová produkce zajídá, tak i pro úplné nováčky, jež naopak svojí povrchností nikdy nezaujala,“ napsali jsme v únorové recenzi ka Kingdom Come 2.
Vše o hře Kingdom Come: Deliverance 2 naleznete na Bonuswebu zde. A pokud o světě Kingdom Come vůbec nic nevíte, doporučujeme nahlédnout do našeho průvodce.
Intenzita pohupování prsou, nahota, pekelný pes. Mody do Kingdom Come 2