Studio Warhorse se na sociálních sítích pochlubilo, že se prodaly už čtyři miliony kopií.
„Nemůžeme vám dost poděkovat za to, že jste nám pomohli dosáhnout tohoto neuvěřitelného milníku. Každý z vás – hráči, fanoušci, moddeři, tvůrci a dlouholetí příznivci – to umožnil. Za všechny z Warhorse vám děkujeme, že stojíte po Jindrově boku a věříte v to, co děláme,“ uvedli tvůrci.
„Čtyři mega ani ne za rok. Jednička touhle dobou neměla ani polovinu,“ zasadil výsledek do kontextu kreativní ředitel Daniel Vávra. Celkové prodeje prvního dílu z roku 2018 letos překonaly deset milionů kopií.
Kingdom Come: Deliverance 2 vyšel 4. února na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. „Máme tu jedno z nejosobitějších interaktivních děl poslední doby a jednoznačně doporučujeme se do něj pustit. Tady se píše historie,“ napsali jsme v podrobné recenzi.
Hra obsahuje také řadu skrytých vtípků a můžete si ji okořenit například erotickými mody. Popovídali jsme si také s představitelem Jindry – hercem Tomem McKayem či kreativním ředitelem Danielem Vávrou. Vyšla také luxusní kniha, která nahlíží za oponu vývoje.
