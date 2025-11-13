Česká středověká hra Kingdom Come: Deliverance 2 slaví další prodejní milník

Ondřej Zach
  11:03
Prodeje vynikající české hry Kingdom Come: Deliverance 2, která vyšla letos v únoru, právě překonaly další milník.

Kingdom Come: Deliverance 2

Deep Silver 04.02.2025 PC, Xbox Series X/S, PS5

iDNES.cz

90%
Herní karta

Studio Warhorse se na sociálních sítích pochlubilo, že se prodaly už čtyři miliony kopií.

„Nemůžeme vám dost poděkovat za to, že jste nám pomohli dosáhnout tohoto neuvěřitelného milníku. Každý z vás – hráči, fanoušci, moddeři, tvůrci a dlouholetí příznivci – to umožnil. Za všechny z Warhorse vám děkujeme, že stojíte po Jindrově boku a věříte v to, co děláme,“ uvedli tvůrci.

Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2
119 fotografií

„Čtyři mega ani ne za rok. Jednička touhle dobou neměla ani polovinu,“ zasadil výsledek do kontextu kreativní ředitel Daniel Vávra. Celkové prodeje prvního dílu z roku 2018 letos překonaly deset milionů kopií.

Kingdom Come: Deliverance 2 vyšel 4. února na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. „Máme tu jedno z nejosobitějších interaktivních děl poslední doby a jednoznačně doporučujeme se do něj pustit. Tady se píše historie,“ napsali jsme v podrobné recenzi.

Hra obsahuje také řadu skrytých vtípků a můžete si ji okořenit například erotickými mody. Popovídali jsme si také s představitelem Jindry – hercem Tomem McKayem či kreativním ředitelem Danielem Vávrou. Vyšla také luxusní kniha, která nahlíží za oponu vývoje.

Dan Vávra kritizuje nástupce Falloutu, s penězi od Microsoftu šlo naložit lépe
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

iDNES.cz

90%

Čtenáři

88% Ohodnoťte hru

Pro ohodnocení se musíte přihlásit

%

Nejčtenější

Zrodil se nečekaný střílečkový hit, zničenou Zemi ovládají AI stroje

Arc Raiders

Nikdo už neví, co se přesně stalo. Lidé žijí v podzemí a podnikají výpravy na povrch zničené Země, kterou ovládají záhadné samoučící se stroje ARC, likvidující vše živé. Hráči se sólo, nebo až ve...

Nepříjemné překvapení. Grand Theft Auto VI se opět odkládá, nyní o půl roku

Grand Theft Auto 6

Autoři ze studia Rockstar Games vydali nečekanou zprávu, že nakonec vysoce očekávaná hra Grand Theft Auto VI nestihne ani slibované květnové vydání. Hru posunuli na druhou polovinu listopadu 2026.

Absolutní šílenství, Simpsonovi a nejpopulárnější videohra spojili síly

Fortnite Simpsons

Nová sezona v megaúspěšné akční hře Fortnite přivítala rodinku Simpsonových a celé jejich městečko. Ve virtuálním Springfieldu nyní pobíhají hráči a snaží se vyhrát v boji, kde vítězí pouze ten...

Zahrajte si český hit Kingdom Come: Deliverance 2 zcela zdarma

Kingdom Come: Deliverance 2

Patříte mezi ty, kteří stále váhají, zda se pustit do české středověké hry Kingdom Come: Deliverance 2? Potom pro vás máme dobrou zprávu, dočasně si ji můžete vyzkoušet zcela zdarma.

Hodně hororů a středověký masakr. Jaké hry si PC hráči přejí nejvíce

Resident Evil Requiem

Žebříček uživatelských seznamů přání na Steamu se neustále mění, nové hry přichází, vydané jej opouštějí. Víte, které hry si v průběhu posledních měsíců hráči na Steamu přejí nejvíce? Vybíráme dvacet...

Česká středověká hra Kingdom Come: Deliverance 2 slaví další prodejní milník

Kingdom Come: Deliverance 2

Prodeje vynikající české hry Kingdom Come: Deliverance 2, která vyšla letos v únoru, právě překonaly další milník.

13. listopadu 2025  11:03 4

První ukázka z očekávaného animáku Super Mario galaktický film má akci i vtip

Super Mario galaktický film

Společnosti Nintendo a Illumination zveřejnily vůbec první ukázku z připravovaného animáku The Super Mario Galaxy Movie, který do českých kin zamíří pod názvem Super Mario galaktický film.

13. listopadu 2025  9:49 0

Microsoft musí mít nahnáno. Steam představil vlastní herní konzoli

Steam Machine

Firma Valve, která je největším distributorem digitálních her na světě se svým online obchodem Steam, představila několik hardwarových novinek. Mezi nimi nejvíce vyčnívá nová herní konzole Steam...

13. listopadu 2025 22

Arc Raiders si připisují nejúspěšnější start v 30leté historii vydavatele

Arc Raiders

O nenadálém úspěchu postapokalyptické střílečky Arc Raiders píšeme už poněkolikáté. Hra si totiž připisuje různé rekordy – a další se týká přímo vydavatelství Nexon, které funguje od roku 1994.

13. listopadu 2025 0

Arc Raiders

Arc Raiders

vydáno 12. listopadu 2025  14:14,  aktualizováno  14:23

PlayStation odhalil svůj vlastní herní monitor s jednou unikátní funkcí

PlayStation herní monitor

Sony postupně sbližuje dříve oddělené herní světy PlayStation a PC. Výsledkem těchto snah je i nový herní monitor, který láká na zajímavou funkci týkající se ovladače DualSense.

12. listopadu 2025  10:02 4

Vadí krev i kosti. Jak vypadá cenzurovaná verze Diabla 4 pro Čínu

Diablo 4

Zatímco ve světě je akční hra na hrdiny Diablo 4 dostupná již víc než dva roky, v Číně vyjde teprv letos v prosinci. Aby se tak mohlo stát, museli tvůrci některé vizuální prvky upravit.

12. listopadu 2025 7

Sexuální napadení je ze hry, hodnotí právník incident s Emiru na TwitchConu

Emiru

K říjnovému napadení streamerky Emiru na komunitní akci TwitchCon se vyjádřil také právník, podle nějž nelze útok podle kalifornského práva kvalifikovat jako sexuální napadení.

12. listopadu 2025 21

Prodeje PlayStationu 5 nepolevují, zatímco Microsoftu došel dech

Xbox Series X a PlayStation 5

Herní konzole PlayStation 5 od Sony a Xbox Series X/S od Microsoftu právě slaví pět let od svého uvedení na trh. Ale jen jedné se daří.

11. listopadu 2025  11:45 6

Proč online hry nevyhrávají ocenění? Streamer to za názor pořádně schytal

Populární herní streamer Michael Grzesiek aka Shroud

Streamer vystupující pod pseudonymem Shroud vyzval své fanoušky, aby na blížícím se předávání videoherních ocenění hlasovali pro multiplayerové Arc Raiders. Za názor, že singleplayerové hry mají...

11. listopadu 2025 15

Proč bylo odloženo Grand Theft Auto 6?

Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 je s přehledem nejsledovanější titul herního průmyslu, kterému ostatní vydavatelství vyklízejí pole. Nic menšího než další přepisování různých rekordů se ani nečeká.

11. listopadu 2025 6

Postapokalyptický survival táhne, Arc Raiders přepisují vlastní rekord

Arc Raiders

Když koncem října vyšla postapokalyptická extrakční střílečka Arc Raiders, nečekalo se, že naláká tolik hráčů. A jak ukázala neděle, zájem zatím nejenom že neklesá, ale dokonce ještě roste.

10. listopadu 2025  11:24 0

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.