Kingdom Come: Deliverance 2 vydělal pětkrát více než původní hra

Analytik Mat Piscatella ze společnosti Circana, který dlouhodobě monitoruje prodeje her (digitální i krabicové), herního hardware a příslušenství ve Spojených státech, zveřejnil výsledky za únor.

Z nich plyne, že český hit Kingdom Come: Deliverance 2 se stal nejenom druhou nejprodávanější hrou února, ale také prozatím druhou nejprodávanější hrou letošního roku.

Hádáte správně, lépe si v obou případech vede pouze japonská lovecká hra Monster Hunter Wilds, která má nakročeno stát se nejúspěšnějším dílem série. Za první tři dny se prodalo víc než osm milionů kopií. Mimochodem, více než polovina prodejů napříč platformami připadá na Steam.

Kingdom Come: Deliverance 2 Monster Hunter Wilds

Piscatella dále připomněl, jak si v dolarových prodejích vedl první Kingdom Come, který vyšel taktéž v únoru, jen o sedm let dříve. Obě hry se prodávaly za stejnou startovní cenu, Kingdom Come 2 má ovšem výhodu, že se začal prodávat dříve, tedy 4. února, zatímco jednička až 13. února. I tak je výsledek impresivní.

„Celkový prodej v dolarech za měsíc při uvedení hry Kingdom Come Deliverance II na trh v únoru 2025 byl více než pětkrát vyšší než prodej původní hry Kingdom Come Deliverance při jejím debutu v únoru 2018,“ napsal Piscatella.

Kingdom Come: Deliverance 2 Kingdome Come: Deliverance

Co se týče dalších herních novinek her, třetí letošní nejprodávanější hrou ve Spojených státech je nepříliš povedená Civilizace 7. Šesté místo obsadil golf PGA Tour 2K25, třinácté RPG Avowed a osmnácté bláznivá akce Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

V případě Kingdom Come: Deliverance 2 hovoří poslední oficiální údaj o dvou milionech prodaných kopií, jimiž se tvůrci pochlubili v polovině února. V polovině března vyšel masivních patch s řadou úprav a oprav. Také přidal funkci holiče.

Na dveře už klepe hardcore režim, který minimalizuje uživatelské rozhraní a zamezí například i rychlému cestování. Hráči si budou muset vybrat jeden z deseti negativních perků, které ještě více znesnadní hru. Například perk Smůla znamená, že toho Jindra unese méně a kdykoliv se ohne, aby sebral bylinku, je tu malá šance, že mu rupne v zádech a bude chvilku kulhat.

Kingdom Come: Deliverance 2 vyšel 4. února na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. „Máme tu jedno z nejosobitějších interaktivních děl poslední doby a jednoznačně doporučujeme se do něj pustit. Tady se píše historie,“ napsali jsme v podrobné recenzi. Hry se doposud prodalo přes 2 miliony kopií. A obsahuje také celou řadu skrytých vtípků. Popovídali jsme si také s představitelem Jindry – hercem Tomem McKayem.

