Kingdom Come 2 vykročil fantasticky, je to celosvětový prodejní hit

Kingdom Come: Deliverance 2 okupoval přední příčky nejprodávanějších her na platformě Steam ještě před vydáním v rámci předobjednávek. Nakonec se ovšem vyhoupla do čela, a to nejen v Česku, ale i globálně.

Jak dobře nebo špatně si hra vede, nám napovídá také počet souběžně hrajících hráčů na Steamu. V případě Kingdom Come: Deliverance 2 se při vydání podle SteamDB vyšplhal na 159 351 souběžně hrajících, což je velmi slušné. V potaz musíme ještě vzít, že je před námi víkend, pravděpodobně tak ještě naroste.

Kingdom Come: Deliverance 2 si vede na Steamu skvěle.

Pro srovnání, listopadový hit Stalker 2: Heart of Chornobyl si tehdy připsal 121 335 souběžně hrajících. Tvůrci krátce po vydání oslavili milion prodaných kopií, a to hra prozatím ani nevyšla na PlayStationu 5.

Naproti tomu woke RPG Dragon Age: Veilguard z konce října hrálo na Steamu souběžně nejvíc 89 418 hráčů naráz. Letos v lednu vydavatelství EA přiznalo, že hra nesplnila prodejní očekávaní rovnou o polovinu – za první dva měsíce se napříč PC, PS5 a Xbox Series X/S prodalo 1,5 milionu kopií.

Kingdom Come: Deliverance 2 je taktéž dostupný na PC, PS5 a xboxech, na základě prvních čísel ze Steamu a vřelého přijetí ze strany recenzentů i streamerů lze očekávat, že se za první čtvrtletí prodá přes tři miliony kopií. Pro srovnání, celkové prodeje jedničky z roku 2018 už přesáhly 8 milionů.

Kingdom Come: Deliverance 2 vyšel 4. února na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. „Máme tu jedno z nejosobitějších interaktivních děl poslední doby a jednoznačně doporučujeme se do něj pustit. Tady se píše historie,“ napsali jsme v podrobné recenzi. Poslechnout si můžete také ukázku českého dabingu. A pokud o Kingdom Come vůbec nic nevíte, nebo si chcete připomenout příběh jedničky, nahlédněte do našeho rozsáhlého průvodce.