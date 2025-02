Nezastavitelný Kingdom Come 2. Středověký epos překonal další rekord

Kingdom Come: Deliverance 2 je i nadále nejprodávanější placená hra na platformě Steam. Studio Warhorse se ostatně pochlubilo už necelých 24 hodin po vydání milionem prodaných kopií. První díl z roku 2018 na to potřeboval dva týdny, celkové podeje se vyšplhaly na osm milionů.

Jak dobře nebo špatně si hra vede, nám napovídá také počet souběžně hrajících hráčů na Steamu. V případě Kingdom Come: Deliverance 2 se při vydání podle SteamDB vyšplhal na číslo 159 351, což jsme hodnotili jako velmi slušné. Jejich počet ovšem očekávaně během víkendu narostl, a to na fantastických 256 206 souběžně hrajících.

Pro srovnání, jak velký úspěch právě Kingdom Come: Deliverance 2 zažívá, připomeňme výsledky prvního dílu. Ten ve špičce hrálo 96 063 souběžně hrajících.

Zajímavější porovnání z poslední doby nám ukáže srovnání s woke RPG Dragon Age: Veilguard z konce října, které dosáhlo na 89 418 hráčů naráz. Nechme nyní stranou kvality hry, důležitý vhled nám nabízejí její finanční výsledky. Hra vyšla stejně jako Kingdom Come 2 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Vydavatelství EA ve své finanční zprávě přiznalo, že se za dva měsíce prodalo 1,5 milionu kopií.

Kingdom Come 2 má, co se počtu hráčů na Steamu týče, téměř třikrát tolik. Opřít se dále může nejenom o pozitivní recenze kritiky, ale hlavně hráčů (u Veilguardu svítí na Steamu hodnocení „smíšené“, zatímco u Kingdom Come 2 „velmi kladné“). Podle zkušeností s výsledky i u jiných her se tak lze domnívat, že hra by mohla za první čtvrtletí pohodlně dosáhnout na pět milionů prodaných kopií.

Nejdůležitější jsou právě úvodní prodeje. „Křivka pozornosti je neúprosná a po prvním týdnu to jde dolů,“ připomněl Daniel Vávra, kreativní ředitel Warhorse.

Hry od velmi známých značek, jako jsou Zaklínač či Last of Us, se mohou těšit skokové přízni například při vydání nového filmu či seriálu, v tomto ohledu má ovšem Kingdom Come prozatím smůlu. Příliv hráčů přichází také s výraznými slevovými akcemi, ale ani to není na pořadu dne.

Kingdom Come: Deliverance 2 vyšel 4. února na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. „Máme tu jedno z nejosobitějších interaktivních děl poslední doby a jednoznačně doporučujeme se do něj pustit. Tady se píše historie,“ napsali jsme v podrobné recenzi.

Ze hry se mezitím stal velký komerční hit, za den se prodalo přes milion kopií. Na úspěchu se snaží přiživit také čeští politici. Přinášíme ovšem i tipy na první modifikace. A pokud o Kingdom Come vůbec nic nevíte, nebo si chcete připomenout příběh jedničky, nahlédněte do našeho rozsáhlého průvodce.