Dva miliony prodaných kusů Kingdom Come 2 jsou blízko, oznámil vydavatel

Vydání Kingdom Come: Deliverance 2 proběhlo ve velkém stylu. Hra se nejen prodávala skvěle, ale také lámala rekordy v počtu současně hrajících hráčů – během šesti dnů stanovila šest nových rekordů a 9. února dosáhla vrcholu s více než 250 tisíci aktivními hráči, píše herní server Gamerant.

Ačkoliv od té doby tempo prodeje zpomalilo, Embracer Group očekává, že díky plánovaným aktualizacím a novému obsahu si hra udrží stabilní hráčskou základnu i do budoucna.

Úspěch přichází v době, kdy se Embracer Group vyrovnává s restrukturalizací a změnami na trhu. V roce 2024 prošla společnost výraznými změnami, včetně propouštění a prodeje některých studií, ale Kingdom Come: Deliverance 2 ukazuje, že investice do kvalitních her se vyplácí.

Generální ředitel Lars Wingefors zdůraznil, že úspěch titulu potvrzuje důležitost dostatečného času a prostředků na vývoj.

Budoucnost Kingdom Come: Deliverance 2 vypadá slibně, přičemž Embracer očekává pokračující silné prodeje i v dalších čtvrtletích. Společnost zároveň s napětím vyhlíží další velký titul – Killing Floor 3.