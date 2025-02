Nakreslili mi tečky na obličej a dekolt. Pět let tajila práci na Kingdom Come 2

Tak já myslím že už to oficiálně můžu zveřejnit i tady na svém profilu!

Zhruba před pěti lety mi v jednom studiu nakreslili tečky na obličej a dekolt a já dělala všechno to, co nás na naší odborné škole s obličejem učili. Pak jsem si řekla: jo, bylo to trochu zvláštní, ale úplně jsem to vytěsnila. No a loni začátkem léta jsem se seznámila s Kateřinou. S mým počítačovým já, mluvícím plynulou angličtinou, které bylo potřeba naučit česky. Zavřela jsem se tedy na část léta do různých studií a pracovala na, pro mě naprosto neznámém projektu, který má, zdá se už teď, obrovský úspěch!

Díky za tu příležitost @warhorsestudios

Doufám že se #kingdomcomedeliverance2 bude líbit, bude se vám dobře hrát a já budu ráda za recenze! Pochopitelně jen ty pozitivní