Chcete trpět? Kingdom Come 2 hardcore přidává bolavá záda a zapáchající pot Českou středověkou hru Kingdom Come: Deliverance 2 rozšířil v rámci poslední aktualizace takzvaný hardcore režim, který hru v mnoha ohledech ztíží. 17. dubna 2025 10:04 2

KVÍZ: Jak dobře znáte brutální svět fenoménu The Last of Us? Netrpělivě očekávaná druhá řada seriálu podle videohry The Last of Us právě oficiálně odstartovala. Než se do ní naplno pustíte, je vhodná příležitost otestovat si, jestli jste na její sledování... vydáno 17. dubna 2025

Se seriálem Tomb Raider od Amazonu to nevypadá dobře Amazon oznámil hraný seriál Tomb Raider téměř před dvěma lety, od té doby se však mnoho neudálo. Některé zdroje uvádějí, že projekt je „mrtvý“. 16. dubna 2025 10:48 3

Kdysi jsme je milovali. Tyto hry nutně potřebují vzkříšení Těmto starším herním značkám aktuálně chybí naděje, že by mohly dostat pokračování, nebo alespoň nějakou vylepšenou verzi. Byla by to ovšem velká škoda, jelikož spousta z nich má dodnes velkou... 16. dubna 2025 46

Druhá řada The Last of Us odstartovala skvěle, počet diváků narostl V pondělí 14. dubna měla premiéru druhá řada postapokalyptického seriálu The Last of Us, který vznikl podle stejnojmenné hry. Z pohledu počtu diváků odstartoval slibně. PlayStation při té příležitost... 15. dubna 2025 10:54 0

Stahujte zdarma povedené Metro 2033 Redux, ale pospěšte si Od vydání první hry z postapokalyptické série Metro uběhlo patnáct let, studio 4A Games tak při té příležitosti rozdává remasterovanou verzi zdarma. 15. dubna 2025 9:14 8

Hry na Switch 2 rozhodně neochutnávejte. Má to pádný důvod Cartridge s hrami na Nintendo Switch budou mít i tentokrát hořkou příchuť. Má to odradit jedince, především malé děti nebo zvířata, aby malé paměťové médium omylem spolkli. 15. dubna 2025 4

Indiana Jones šlape na PlayStationu 5 jako hodinky a přidává i něco navíc Po prosincovém vydání dobrodružné hry Indiana Jones and the Great Circle na PC a xboxy přichází verze na PlayStation 5. Port se nejenom povedl, majitelé playstationů se mohou těšit na ještě o něco... 14. dubna 2025 0

Sony zdražuje základní model PlayStationu 5 Sony s okamžitou platností navyšuje doporučenou maloobchodní cenu konzole PlayStation 5 na trzích v Evropě, Británii, Austrálii a Novém Zélandě. Vysvětluje to současnými ekonomickými výzvami. 14. dubna 2025 10:26 4

Známou hru postihla záhada zmizelých genitálií. Byly pryč, teď jsou zpět Z populárního čtvrtého dílu série stříleček Far Cry nedávno bez varování zmizela veškerá nahota. Hráči se divili, proč autoři přistoupili k cenzuře jedenáct let staré hry. Ukázalo se ovšem, že šlo... 14. dubna 2025 4

Sexy hvězda Twitche má svůj AI klon. Lidé ho žádají o ruku i nutí k sebevraždě Jedna z nejpopulárnějších streamerek světa Pokimane s překvapením narazila na internetu na jazykový modul umělé inteligence, který byl vytvořen, aby co nejvěrněji simuloval její chování. Se zděšením... 13. dubna 2025 10