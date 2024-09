Dostane se Kingdom Come do Guinessovy knihy? Délkou scénáře vydá za 100 filmů

Po několika hodinách hraní Kingdom Come 2 nepochybujeme, že miliony fanoušků budou spokojeni. Vývojáři totiž zvolili konzervativní přístup a jednoduše přinesou to samé, co fungovalo v jedničce, jen to vypadá lépe a bude toho více (viz naše preview). O kolik více? Patrně dvakrát tolik, ať už co se týče rozlohy herní plochy, tak i délky scénáře.

Nad kvalitou scénáře panují zatím nejasnosti, o historickou přesnsot obavy nemáme.

Režisér hry Daniel Vávra se nedávno na svých sociálních sítích pochlubil, že pro hru bylo napsáno 2 miliony 200 tisíc slov, což prý zhruba tak odpovídá scénářům stovky celovečerních filmů, nebo 25 románům. Kingdom Come 2 by v této kategorii mohlo překonat světový rekord, který patří loňskému hitu Baldur’s Gate 3 (viz naše recenze) a být tak zapsané v Guinessově knize rekordů.

V „Balduře“ si přitom hráči mohli vytvořit postavu jakékoliv rasy, pohlaví a povolání a okolí na to umělo smysluplně reagovat, zatímco v Kingdom Come je hlavní hrdina jasně daný, takže není potřeba připravit tolik variant dialogů.

Dva miliony slov je opravdu hodně, třeba takové Disco Elysium (naše recenze), které se po většinu ze svých 40 hodin hraje jako vizuální novela, kdy hráč jen odklikává dlouhé bloky textu, má sotva polovinu. V tomto případě je nutné ptát se, jestli více znamená lépe a zda některé postavy nebudou jen bezobsažně žvanit.

Samozřejmě ale jako v mnoha hrách s otevřeným světem platí, že se spousta konverzací bude odehrávat jen na pozadí pro dotvoření atmosféry, ne každý vedlejší úkol pak bude nutné plnit. Celkem vývojáři natočili tři hodiny filmových sekvencí, což je pro 50+hodinovou hru zaměřenou na příběh vcelku rozumné, na druhou stranu zhruba dvouhodinový úvod hry, který jsme si mohli vyzkoušet, byl sice interaktivní, nicméně hráč stejně nedostal možnost se většině dialogů vyhnout.

Jestli tento lehce megalomanský rozsah bude znamenat hlubší zážitek z příběhu nebo jde o nezvládnuté grafomanství skoro dvaceti scenáristů se budeme moci přesvědčit od 25. února příštího roku na PC a posledních modelech konzolí od Sony i Microsoftu.