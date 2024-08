Kingdom Come 2 se odkládá, pokračování českého hitu vyjde až v únoru

Šest dlouhých let museli hráči patrně nejznámější české videohry čekat na oficiální potvrzení toho, že příběh hlavního hrdiny Jindry nezůstane nedokončený.

Kingdom Come: Deliverance 2 se sice odkládá, my už si ho však mohli vyzkoušet. Zatím ovšem nesmíme nic říct.

A než si ho skutečně zahrají, budou muset čekat ještě dál, navzdory předchozím slibům totiž hra nevyjde letos ale až 11. února příštího roku. Vyplývá to z vydaného zápisu z jednání s investory vydavatelství Embracer, které má na starosti celosvětové vydání hry.

Že bychom z odkladu měli nějakou radost, tak to určitě nemáme, na druhou stranu jsme ho tak trochu očekávali, ještě nás neopustily vzpomínky na to, jak rozbitý byl v době vydání první díl (viz náš článek).

Kdo z toho pak také určitě nemá radost, jsou vývojáři z Obsidianu, kteří do stejného období nedávno odložili svůj Avowed. Ano, každá z her k žánru RPG přistupuje odlišným způsobem, ovšem publikum mají víceméně podobné. Dokážou uspět obě?

Do vydání zbývá ještě spousta času, ale my už si Kingdom Come mohli vyzkoušet. O naše dojmy se podělíme již brzy, po startu výstavy Gamescom.