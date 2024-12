Už se to blíží. Podívejte se na prvních 43 minut z Kingdom Come 2

Jde o stejnou ukázku, jakou jsme si mohli na vlastní kůži zahrát už v létě (viz naše preview), tentokrát se ale nemusíte spoléhat jen na náš slovní popis, ale vidět vše na vlastní oči.

Fotorealistická grafika to ještě není, ale už se tomu bodu pomalu přibližujeme.

Jak už je ve hrách, ale ostatně i filmech zvykem, hra nezačíná pomalým úvodu do děje, ale rovnou ve svém počátku ukáže bombastickou scénu, která má za cíl předvést hru v její plné kráse. A docela se jí to daří, byť tedy ukázaná obrana tvrze před útočícími armádami má blíže ke Call of Duty než k opatrnému historickému RPG, které známe z minulého dílu. Jindra pobíhá po hradbách, kuší pálí do nekonečných řad útočících nepřátel a nechybí ani pořádná exploze.

Až po této cca desetiminutové scéně se děj vrací tam, kde minule skončil. Jindra spolu se svým přítelem Janem Ptáčkem a hrstkou věrných rytířů jede odevzdat dopis šlechtici sídlícímu na hradě Trosky. Cestou nádhernou podle skutečnosti vymodelovanou krajinou si vyslechnete dlouhý dialog, který uvede do děje i ty, co první díl nehráli. Výprava končí u jezera, kde se hrdinové rozhodnou postavit stany a přenocovat.

Nemusíte se přitom bát žádných spoilerů, ukázka končí ještě před prvním dějovým zvratem. Ostatně pouhých 43 minut je opravdu jen nepatrný zlomek ze hry, která slibuje být minimálně dvakrát větší než minulý díl.

Na plnou verzi si budeme muset počkat až do 11. února, kdy vychází na PS5, Xbox Series S/X a PC. Dokáže se prosadit v přímém souboji s rovněž odkládanými hity Avowed a Assassin’s Creed: Shadows, které také nestihly letošní předvánoční sezonu? Minimálně u nás rozhodně ano.