Srpnová sestava předplatného PlayStation Plus Extra a Premium se rozšíří hned o osm her, přičemž chloubou bude zcela jistě středověké RPG od českého studia Warhorse, Kingdom Come: Deliverance 2. Hra je prakticky povinností pro všechny fanoušky středověkých RPG, nabízí propracovanou hratelnost, parádní grafiku i skvěle napsaný scénář. I na konzolích se navíc dočkáte profesionálního českého dabingu.
Vedle Kingdom Come 2 na předplatitele PlayStation Plus Extra a Premium čekají ještě následující hry:
- Helldivers 2 (PS5)
- Vampire Survivors (PS4/PS5)
- Hell is Us (PS5)
- Umamusume Pretty Derby – Party Dash (PS4)
- Two Point Museum (PS5)
- Metro: Exodus (PS4/PS5)
- Dying Light 2: Stay Human (PS5)
Stupeň Premium pak ještě nabídne dvě retro hry: Onimusha: Dawn of Dreams a Disney’s Atlantis: The Lost Empire.
PlayStation Plus Extra je vyšší (a tedy i dražší) stupeň předplatného, který spojuje jak klasickou nabídku měsíčních her v základním PlayStation Plus, tak rozsáhlejší knihovnu her, do které se přidávají novinky každý měsíc. Premium pak přidává i knihovnu retro her.