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Fantastický úspěch. Český hit Kingdom Come 2 slaví další prodejní milník

Ondřej Zach
  12:15

Kingdom Come: Deliverance 2

Deep Silver 04.02.2025 PC, Xbox Series X/S, PS5

iDNES.cz

90%
Herní karta
Česká středověká hra Kingdom Come: Deliverance 2 patří k nejlepším loňským hrám. A tvůrci se právě pochlubili dalším prodejním milníkem.

Hra Kingdom Come: Deliverance 2 vyšla 4. února 2025 a po necelých dvou týdnech už studio Warhorse hlásilo dva miliony prodaných kopií. Po třech měsících už to byly miliony tři, v listopadu čtyři, v únoru pět a aktuálně to už je krásných šest milionů.

Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2
176 fotografií

„6 milionů Jindrů. Úspěch, kterého bychom nedosáhli sami. Děkujeme, že jste součástí této komunity a těší nás, že s vámi můžeme sdílet toto dobrodružství,“ napsalo studio na X.

Kingdom Come: Deliverance 2 vyšel 4. února na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. „Máme tu jedno z nejosobitějších interaktivních děl poslední doby a jednoznačně doporučujeme se do něj pustit. Tady se píše historie,“ napsali jsme v podrobné recenzi.

Hra obsahuje také řadu skrytých vtípků a můžete si ji okořenit například erotickými mody. Popovídali jsme si také s představitelem Jindry – hercem Tomem McKayem či kreativním ředitelem Danielem Vávrou. Vyšla také řada zajímavých sběratelských předmětů.

Boots Iconic Kingdom Come Deliverance II

Komiks Kingdom Come: Deliverance - Ztracené příběhy

A jaké jsou další plány studia? Studio Warhorse už potvrdilo, že pracuje na nové hře Kingdom Come a RPG v otevřeném světě ze Středozemě. Právě vydání další hry Kingdom Come už nemá být tak vzdálené. Půjde opět o RPG a vyjít by mohlo už příští rok.

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