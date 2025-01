Vydáním to nekončí, Kingdom Come 2 dostane v průběhu roku další obsah

Kingdom Come: Deliverance 2 bude obří hra, která vám zabere přes sto hodin života. Ostatně v redakci už ji nějaký ten pátek hrajeme (viz naše preview) a stále je co objevovat. Přesto vývojáři chystají ještě na letošní rok další pořádný nášup.

Že by si tedy veskrze nudná kovařina zasloužila vlastní DLC si nemyslím, ale sto lidí, sto chutí.

Samotná existence dodatečných DLC není žádným překvapením, hru si totiž můžete už dlouho přiobjednávat rovnou s tzv. expansion passem, který za zvýhodněnou cenu bude obsahovat tři příběhové dodatky. Až nyní jsme se ovšem dozvěděli o jejich předpokládaném obsahu a načasování.

Brushes with Death vyjde v létě a potkáme se v něm s talentovaným malířem s tajemnou minulostí, podzimní Legacy of the Forge bude věnováno obnově kutnohorské kovárny a v zimě pak díky Mysteria Ecclesiae navštívíme sedlecký klášter, kde vypukla smrtící epidemie.

Ještě během jara se všichni mohou zdarma těšit na mnohé zlepšováky, které zřejmě měly být už součástí původní hry, ale nestačily být otestovány. Nejvíce se těším na přidání holiče, díky němuž už snad Jindra nebude působit jako naivní holobrádek, závody na koních už v základní hře v jisté podobě jsou, ale jako speciální herní mód určitě neurazí. Pro největší drsňáky je tu pak hardcore mód, kde můžete například zapomenout na uživatelský interface nebo automatické ukládání.

Každopádně tyto vylepšení nejsou nic, co by vám mělo bránit pustit se do hraní už v den vydání. Navzdory všem předpokladům je totiž hra už v aktuální verzi skvěle odladěná a bez zásadnějších bugů. Kingdom Come 2: Deliverance vyjde na PC a poslední generaci konzolí Xbox a PlayStation již 4. února, o týden dříve, než bylo původně oznámeno (viz náš článek).