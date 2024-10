Řetězec KFC se vnucuje hráčům, zbít plukovníka Sanderse však nedovolil

Videohry, mimo jiných svých mnoha předností, jsou ideálním prostředkem pro rychlé vybití negativních emocí. Vztek a frustraci z čekání v kolonách po těžkém dnu v práci spolehlivě odplaví pár vyhlazených národů v Civilization, postřílených nácků v Call of Duty nebo kotníky lámající skluz do Sparťana Wiesnera v EA Sports FC.

Mezi bizarní postavičky Tekkena by plukovník Sanders snadno zapadl.

Nejlepším hromosvodem pro ventilaci nahromaděné agrese jsou však klasické mlátičky, ve kterých si dva bojovníci ubližují tak dlouho, než jednomu poklesne zdraví na nulu. Jednou z nejznámějších značek tohoto žánru je série Tekken, která vychází už od poloviny devadesátých let minulého století. Její autor Kacuhiro Harada se v rozhovoru pro magazín The Gamer nechal slyšet, že do bohatého seznamu bojovníků chtěl přidat i maskota fastfoodového řetězce KFC plukovníka Sanderse.

Zní to bizarně, ovšem podobné „hostovačky“ nejsou v žánru ničím výjimečným, například Mortal Kombat má Freddieho z Noční můry v Elm Street, Soulcalibur Zaklínače, Super Smash Bros. pak téměř každou postavu od Nintenda.

Plukovník Sanders už mimochodem dávno má svoji oficiální hru.

Bohužel, marketingové oddělení prodejců smažených kuřat nabídku odmítlo, a to i přesto, že KFC jinak na hráče vyloženě cílí.

V posledních letech je například láká na kosmetické předměty do oblíbených her (viz náš článek), školí zaměstnance skrze virtuální realitu (viz náš článek), vydalo vlastní hru (viz náš článek), a dokonce i herní konzoli (viz náš článek).

Je to škoda, bylo by jistě zábavné pokusit se z prošedivělého pána vytřískat recept na jeho slavnou křupavou strouhanku. Navíc by tím mohl dát příklad i jiným společnostem. No řekněte, nepřineslo by vám morbidní uspokojení, kdybyste mohli zakroutit krkem tlustému panáčkovi od Michelina, zkopat králíčka Azurita do kuličky nebo donutit mimozemšťana Alzáka zakousnout se do obrubníku?