Byl to právě Ken Kutaragi, který navzdory obavám řady manažerů Sony prosadil vznik první konzole PlayStation. Původně se podílel na periferie CD-ROM pro konzoli SNES od Nintenda, když však spolupráce zkrachovala, přesvědčil vedení Sony, aby pokračovali samostatně ve vývoji vlastní konzole. PlayStation vyšel v roce 1994 v Japonsku a cílil na o něco starší hráče než Nintendo. A výrazně uspěl.
„Když jsme uvedli na trh PlayStation 2, ptali se nás: ‚Co bude dál?‘ Tehdy jsem odpovídal, že se vše propojí do sítě. To byla moje odpověď. Když jsem uváděl na trh PS1, ptali se mě: ‚Jaký bude další PlayStation?‘ Odpověděl jsem totéž. Že se vše propojí do sítě. A právě teď se do sítě začleňuje umělá inteligence,“ řekl Kutaragi v rozhovoru s The Game Business.
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Oním propojením myslí spojení internetu, digitálního obsahu a síťových služeb, zkrátka digitální ekosystém. Podle Kutaragiho ovšem současná situace na poli AI nahrává možnosti rychlého konce konzolí.
„Jenže v současnosti jsou stroje extrémně drahé. To není zdravá situace. Jedním ze záměrů, proč se architektura PS4 změnila z konzolové na PC architekturu, bylo usnadnit vývoj pro tuto platformu. A to zafungovalo. Jenže právě teď je PC tak drahé – stojí doslova jako auto. Proč v tomhle směru dál pokračujeme? Google Gemini a mnohé další platformy umělé inteligence neběží lokálně na zařízení, ale na serverech v síti. A ty by se mohly vyvinout tak, že umožní daleko elegantnější věci. Možná přichází doba, kdy už nebudeme potřebovat vůbec žádné konzole. Je to velmi reálná hrozba,“ zamýšlí se.
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Zároveň je fér dodat, že Kutaragi ze Sony odešel už v roce 2007 (krátce po uvedení PlayStationu 3) a nyní je prezidentem a CEO společnosti Cyber AI Entertainment, která se zaměřuje na AI v oblasti zábavy.
Situace ohledně hraní přes cloud se průběžně zlepšuje, ale zároveň pořád má své limity. A to někdy i doslova. Například Xbox, který provozuje svoje herní předplatné Game Pass a propaguje hraní přes cloud, nedávno oznámil měsíční hodinové limity na hraní. U základního předplatného to je 5 hodin měsíčně, u nejvyššího Ultimate pak pouhých 15 hodin. Tato omezení začnou platit v listopadu. To na nějaké velké hraní a konec konzolí zatím nevypadá.
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