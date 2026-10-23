Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Otec PlayStationu varuje: Umělá inteligence způsobí konec konzolí

Ondřej Zach
  9:37
Éra konzolí se možná blíží ke konci, a to kvůli umělé inteligenci. Právě to si myslí japonský inženýr a byznysmen Ken Kutaragi, který stál za zrodem konzole PlayStation a jejích dalších dvou generací.

Byl to právě Ken Kutaragi, který navzdory obavám řady manažerů Sony prosadil vznik první konzole PlayStation. Původně se podílel na periferie CD-ROM pro konzoli SNES od Nintenda, když však spolupráce zkrachovala, přesvědčil vedení Sony, aby pokračovali samostatně ve vývoji vlastní konzole. PlayStation vyšel v roce 1994 v Japonsku a cílil na o něco starší hráče než Nintendo. A výrazně uspěl.

Ken Kutaragi
PlayStation
Zespodu - PlayStation, PlayStation One a PlayStation Classic
Walkmany Sony z 80. let
15 fotografií

„Když jsme uvedli na trh PlayStation 2, ptali se nás: ‚Co bude dál?‘ Tehdy jsem odpovídal, že se vše propojí do sítě. To byla moje odpověď. Když jsem uváděl na trh PS1, ptali se mě: ‚Jaký bude další PlayStation?‘ Odpověděl jsem totéž. Že se vše propojí do sítě. A právě teď se do sítě začleňuje umělá inteligence,“ řekl Kutaragi v rozhovoru s The Game Business.

Může za to cédéčko. PlayStationu nevěřilo ani Sony, přesto změnil herní svět

Oním propojením myslí spojení internetu, digitálního obsahu a síťových služeb, zkrátka digitální ekosystém. Podle Kutaragiho ovšem současná situace na poli AI nahrává možnosti rychlého konce konzolí.

„Jenže v současnosti jsou stroje extrémně drahé. To není zdravá situace. Jedním ze záměrů, proč se architektura PS4 změnila z konzolové na PC architekturu, bylo usnadnit vývoj pro tuto platformu. A to zafungovalo. Jenže právě teď je PC tak drahé – stojí doslova jako auto. Proč v tomhle směru dál pokračujeme? Google Gemini a mnohé další platformy umělé inteligence neběží lokálně na zařízení, ale na serverech v síti. A ty by se mohly vyvinout tak, že umožní daleko elegantnější věci. Možná přichází doba, kdy už nebudeme potřebovat vůbec žádné konzole. Je to velmi reálná hrozba,“ zamýšlí se.

KVÍZ: Jak dobře znáte éru první Sony Playstation?

Zároveň je fér dodat, že Kutaragi ze Sony odešel už v roce 2007 (krátce po uvedení PlayStationu 3) a nyní je prezidentem a CEO společnosti Cyber AI Entertainment, která se zaměřuje na AI v oblasti zábavy.

Situace ohledně hraní přes cloud se průběžně zlepšuje, ale zároveň pořád má své limity. A to někdy i doslova. Například Xbox, který provozuje svoje herní předplatné Game Pass a propaguje hraní přes cloud, nedávno oznámil měsíční hodinové limity na hraní. U základního předplatného to je 5 hodin měsíčně, u nejvyššího Ultimate pak pouhých 15 hodin. Tato omezení začnou platit v listopadu. To na nějaké velké hraní a konec konzolí zatím nevypadá.

Legendární první PlayStation vyjde v říjnu ve stylové Lego verzi
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Vyznáte se ve hrách z druhé světové války?

Wolfenstein II: The New Colossus (PC)

Druhá světová válka je z herního hlediska vděčným tématem, jen málokterý titul si ovšem zaslouží, aby se na něj vzpomínalo i po letech. Vyzkoušejte si, kolik takových jich znáte.

Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu právě utrácíme nejvíc

Gray Zone Warfare

Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i pár skokanů díky probíhajícím slevám a hlavně novinky. Aby to bylo zajímavější, opět jsme...

Sexuální loudil Larry odchází do důchodu. Vzpomínáme na jeho trapasy

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry

Z digitálních obchodů již brzy zcela zmizí poslední dva díly kultovní eroticky laděné série Leisure Suit Larry. Zároveň jsou v těchto posledních dnech k dispozici s obrovskou slevou. Využijme tuto...

RECENZE: Hellraiser: Revival je brutální horor, ze kterého vám bude špatně

80 %
Clive Barker’s Hellraiser: Revival

Pro jedny jsou to démoni, pro druhé andělé. Říká se jim Cenobité, jsou ohyzdně zdeformovaní a pocházejí z dimenze zvané Labyrint. Přišli si pro vaši milou poté, co jste otevřeli záhadnou kostku, po...

Festival demoverzí na Steamu jede naplno. Tyto pecky musíte vyzkoušet

ReBlade: The Death Spiral

Právě probíhající festival demoverzí Steam Next Fest je v plném proudu. Přinášíme tipy na několik kousků, které stojí za to vyzkoušet. A jako bonus připomeneme tvorbu českých a slovenských autorů.

Třicet let Lary Croft. Podívejte se, jak se sexuální ikona proměnila

Třicet let Lary Croft

V sobotu 24. října tomu bude přesně třicet let, co vyšlo vůbec první dobrodružství Tomb Raider s neohroženou archeoložkou Larou Croft. Lara se okamžitě stala součástí populární kultury, její tvář (a...

23. října 2026  11:28 0

Otec PlayStationu varuje: Umělá inteligence způsobí konec konzolí

Ken Kutaragi

Éra konzolí se možná blíží ke konci, a to kvůli umělé inteligenci. Právě to si myslí japonský inženýr a byznysmen Ken Kutaragi, který stál za zrodem konzole PlayStation a jejích dalších dvou...

23. října 2026  9:37 0

Historický milník pro redakci Bonuswebu. Zasedne v porotě herních Oscarů

The Game Awards

Letošní ročník ceremoniálu The Game Awards, neboli videoherních Oscarů, bude zajímavý nejenom celou řadou výborných her, které zabojují o tituly, ale také faktem, že Česko bude v porotě po boku...

23. října 2026 6

Studio BioWare po víc než třiceti letech končí, další Mass Effect se ruší

Baldur’s Gate II: Enhanced Edition

Studio BioWare, které dalo světu pecky jako Baldur’s Gate či Mass Effect, se po 31 letech existence loučí. Ruší se také práce na nové hře Mass Effect.

22. října 2026  10:06 33

Festival demoverzí na Steamu jede naplno. Tyto pecky musíte vyzkoušet

ReBlade: The Death Spiral

Právě probíhající festival demoverzí Steam Next Fest je v plném proudu. Přinášíme tipy na několik kousků, které stojí za to vyzkoušet. A jako bonus připomeneme tvorbu českých a slovenských autorů.

22. října 2026 0

Manažer Xboxu chválil AI a narazil. Po hněvu hráčů raději smazal profil

Brandon Stirrup

Manažer Xboxu pro obchodní strategii si přes víkend vytvořil pomocí AI agentů malou hru. Poté z toho vyvodil pár obecných závěrů o umělé inteligenci, za což sklidil posměch.

21. října 2026 1

Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu právě utrácíme nejvíc

Gray Zone Warfare

Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i pár skokanů díky probíhajícím slevám a hlavně novinky. Aby to bylo zajímavější, opět jsme...

21. října 2026 4

KVÍZ: Vyznáte se ve hrách z druhé světové války?

Wolfenstein II: The New Colossus (PC)

Druhá světová válka je z herního hlediska vděčným tématem, jen málokterý titul si ovšem zaslouží, aby se na něj vzpomínalo i po letech. Vyzkoušejte si, kolik takových jich znáte.

vydáno 20. října 2026

Zaklínač 3 dostane český dabing. Připravili jej fanoušci a bude zdarma

Zaklínač 3: Divoký hon (Switch 2, handheld, 720p)

Už na konci října bude pro fanoušky oblíbeného RPG The Witcher 3: Wild Hunt (Zaklínač 3) dostupný český dabing. Jde o neoficiální komunitní dílo, které autoři nabídnou ke stažení zdarma, avšak pouze...

19. října 2026  11:30 12

Kdy se dostane s GTA 6 na PC hráče? Možná dřív, než si myslí

Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack

Kdy dorazí dlouho očekávané GTA 6 na PC? Naděje hráčům na počítačích nejprve dal a hned zase sebral Xbox, nejnovější spekulace však naznačují, že by na vydání na PC nemuseli moc dlouho čekat.

19. října 2026 19

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Sexuální loudil Larry odchází do důchodu. Vzpomínáme na jeho trapasy

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry

Z digitálních obchodů již brzy zcela zmizí poslední dva díly kultovní eroticky laděné série Leisure Suit Larry. Zároveň jsou v těchto posledních dnech k dispozici s obrovskou slevou. Využijme tuto...

18. října 2026  9:15 4

RECENZE: Český Dreadline Express je postapokalyptická detektivka ve vlaku

80 %
Dreadline Express

Dreadline Express je velmi originální hra z tuzemské produkce. Jakožto pasažér vlaku, putujícího postapokalyptickou krajinou, budete muset řešit náročné hádanky.

PC
18. října 2026 0

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×