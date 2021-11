John Wick ani Neo z Matrixu se do Mortal Kombatu nehodí, říká Keanu Reeves

Již za měsíc vtrhne do kin čtvrtý díl legendární sci-fi série Matrix (tedy pokud budou tou dobou otevřená), a tak teď v rámci jeho propagace budeme v mediálním prostoru často vídat jeho hlavní hvězdu Keanu Reevese. Což nám tedy samozřejmě vůbec nevadí, protože je dechberoucí. A navíc říká zajímavé věci.

Keanu Reaves jako slepý bojovník Kenshi by nás asi samotné nenapadl, ale když tak koukáme na tento obrázek, smysl to rozhodně dává.

Když se ho v internetovém streamu pořádaném magazínem Esquire fanoušek zeptal, jestli by chtěl, aby se jeho akční hrdinové Neo z Matrixu nebo John Wick z Johna Wicka objevili v populární sérii Mortal Kombat, vyplivl odpověď tak rychle, jako by už se nad tou otázkou sám v minulosti zamýšlel. Bohužel, byla negativní: „Mortal Kombat je úžasný v mnoha ohledech. Ale myslím, že Neo a John Wick... no, člověče, dělají si svoje vlastní věci a Mortal Kombat zase dělá svoje.“

Otázka to nebyla tak úplně nesmyslná, jak by to snad mohlo na první pohled vypadat. Univerzum Mortal Kombatu už navštívilo mnoho známých akčních hrdinů z jiných značek, včetně Terminátora Arnolda Schwarzeneggera nebo Ramba Sylvestera Stallona. O úmyslu obsadit Reevese před lety mluvil i autor série Ed Boon, nakonec to však nedopadlo.

Jedinou možností, jak si v kůži Reevese můžete zastřílet, je tak loňský megahit Cyberpunk 2077 (naše recenze). V Enter The Matrix totiž Neo nebyl ovladatelnou postavou, herní adaptace Johna Wicka pak není překvapivě zběsilou střílečkou, ale tahovou strategií.