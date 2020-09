Fanoušci počítají, kdo je největší sériový vrah v dějinách videoher

Nepřátelé v počítačových hrách jsou většinou odlidštění paňácové, nad jejich osudem se nikdo příliš nezamýšlí. Bez hnutí brvou je likvidujeme po stovkách a tisících, aniž by nám na tom přišlo něco divného. Vždyť je to přeci jenom jako. Až v poslední době se autoři her snaží vzbudit pocit, že jde o skutečné lidské bytosti, které někde vedou skutečný život a ze zabíjení dělají nepříjemnou záležitost. To jsou však stále jen vzácné výjimky.

Sam Fischer ze Splinter Cell v posledních dílech trochu zdivočel.

Hromadná likvidace nepřátel prostě k většině herních žánrů patří a i tituly, které se tváří jako „něco víc“, se bez toho neobejdou. Fanoušek s přezdívkou TK-576 se rozhodl spočítat, který z hrdinů her je tím největším zabijákem v historii.

Je to těžká a časově náročná práce, a tak mu s tím pomáhá řada dobrovolníků, přesto zatím došlo jen na čtyři známé značky. I tak jsou výsledky zajímavé a čísla děsivá.

Pomyslnému žebříčku zatím vévodí Max Payne, který napříč třemi dosud vydanými díly zabil 2 291 lidí. Max Payne je ovšem ryzí střílečka, takže toto číslo nikoho výrazně nepřekvapí, zarážející však je, že mu šlape na zády „intelektuál“ Gordon Freeman. Ten během své kariéry (Half-Life 1 a 2, Episode 1 a 2 a Black Mesa) zneškodnil 1 527 nepřátel. Nutno poznamenat, že do statistik se počítají pouze lidé, nikoliv mimozemšťané, zombie, démoni a podobná verbež. TK-576 se navíc snaží zabíjení v maximální míře vyhýbat, a kdykoliv je to alespoň trochu možné, nechá zabíjet parťáka ovládaného umělou inteligencí.

Oproti dvěma výše zmíněným řezníkům je Sam Fischer ze Splinter Cellu vyložený svatoušek, nebýt předposledního dílu, měl by na své pažbě „jen“ 21 zářezů. V akčním Conviction se ovšem utrhl ze řetězu a pozabíjel celkem 418 lidí. Na všechny se mimochodem můžete podívat ve videu níže.

Škoda, že tento údaj není k dispozici pro všechny značky. Kdo myslíte, že by celkově vyhrál? Já se odvážím tipnout, že je to B. J. Blazkowitz z Wolfensteina, nepodceňoval bych ale ani „křehkou“ Laru Croft, která se v posledních třech dílech Tomb Raidera s nepřáteli rozhodně nemaže.