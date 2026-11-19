Hlavními hrdiny v GTA 6 je zločinecká dvojice Jason a Lucia. A právě výkon herečky, která ženské postavě propůjčila nejenom svůj hlas, ale i vzhled a pohyby, ji vynesl nominaci. Je jí Manni L. Perezová, americká herečka s portorikánsko-dominikánskými kořeny.
Perezová, která letos oslavila 34. narozeniny, vystudovala herectví. Zahrála si v seriálu Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti, k vidění ovšem byla v epizodních rolích i v The Blacklist, Blindspot či Jessica Jones.
Vedle herectví se věnuje také posilování, fitness a bojovým sportům. Povahou je spíš introvertka, což ostatně dokládají i její sociální sítě, na něž nepřispívá moc často.
V GTA 6 si střihla roli Lucii Caminosové, není to však její první zkušenost s GTA. Dřív šlo však o drobné role – tanečnice v GTA V a hlas bezejmenné krupiérky v Diamond Casino při rozdávání karet.
Grand Theft Auto 6 vyšlo 19. listopadu na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. „Šestý díl jedné z nejslavnějších videoherních sérií dokázal splnit prakticky všechna očekávání. Po několika týdnech strávených s Grand Theft Auto VI můžeme potvrdit, že je to splněný sen fanoušků a zatraceně dobrá hra,“ napsali jsme v podrobné recenzi na Bonuswebu.