Idioti, říká streamer o kolezích, kteří tvrdí, že dřou víc než pracující

Ať už se vám to líbí, nebo ne, z mnoha streamerů počítačových her jsou dnes regulérní celebrity. Ti nejlepší si v ničem nezadají s hvězdami showbyznysu či sportu, jejich popularita je přitom stále na vzestupu. Jména jako Ninja, Amouranth, PewDiePie nebo v našich končinách třeba Agraelus znají i ti, kteří nikdy žádnou videohru nehráli. Díky svému koníčku se pak tito mladí lidé zajistili na zbytek života, a to už ve věku, kdy většina jejich vrstevníků teprve vystresovaně listuje nabídkami hypoték.

Streamer Kai Cenat se sice prezentuje okázalým způsobem jako hip hopeři, moc dobře ale ví, odkud se rekrutují jeho fanoušci.

Ve světě herního streamingu panuje obrovská konkurence. Sdílet své hraní může každý, kdo má přístup k internetu, jen málokomu se však podaří zaujmout natolik, aby se k němu diváci pravidelně vraceli pro další dávku obsahu.

Někteří z nich se tak nechali slyšet, že jejich práce je natolik stresující, že je vlastně daleko náročnější, než „obyčejné“ zaměstnání, do kterého lidé každodenně chodí „hákovat osmičky“. Naposledy si takto veřejně posteskl streamer Lacy, známý mimo jiné i kvůli tomu, že si za peníze oholil hlavu. „Klidně se smějte, ale řekněte mi, že není těžší letět 17 hodin až do Japonska, mít jetlag, být unavený a pak, když tam dorazíte, ještě muset chodit po rozpáleném slunci… A pak musíš streamovat, nakupovat oblečení a chodit 6–8 hodin denně po obchodech,“ snažil se loni o prázdninách obhájit před fanouškem, který si postěžoval, že už ho moc nebaví, jak si Lacy pořád stěžuje na své vytížení (viz náš článek).

Aktuálně zřejmě nepopulárnější streamer světa, černošský excentrik Kai Cenat, který si do svých vysílání zve i mainstreamové celebrity, jako třeba Snoop Dogga, Lizzo, Kevina Harta nebo Kyrieho Irvinga, ovšem pro podobné názory nemá pochopení. Podle něj je každý, kdo takovou banalitu pronese, jednoduše idiot.

“anybody that says streaming is harder than a 9-5 is an idiot”



Kai Cenat weighed in on the ‘9-5 vs. streaming’ debate



January 1, 2025

„Na svých streamech tvrdě pracuji, vyžaduje to spoustu dřiny, hodně plánování, musíte být před kamerou desítky hodin. V takovém měřítku, v jakém to dělám, je to náročné. Ale těžší než každodenní práce od devíti do pěti? Vždyť mluvíme o někom, kdo to možná ani nechce dělat. Já miluju streamování. Pořád o něm přemýšlím, ale průměrný zaměstnanec, který pracuje od devíti do pěti, to nejspíš ani dělat nechce,“ řekl v rozhovoru pro podcast Club Shay Shay.

Cenat sice přiznal, že nikdy neměl „běžné“ zaměstnání, protože se jeho kariéra rozjela brzy, přesto dokáže soucítit s každým, kdo pracuje v dělnických profesích.

Dokazuje tak, že i v tomto boomery opovrhovaném oboru jsou jedinci, kteří ještě zcela neztratili kontakt s reálným světem. Jako třeba jeho jednadvacetiletý „kolega“ Jack Doherty, který v přímém přenosu během streamu rozbil své luxusní auto, protože se na mokrém povrchu místo řízení věnoval telefonu a pak se více staral o nalezení ideálního záběru než o svého krvácejícího kameramana (viz náš článek).