Další nálož her do karantény. Rayman zdarma, 40 indie hitů za hubičku

Ještě nedávno jsem si stěžoval, že nemám dostatek času, abych dohrál všechny ty skvělé hry, které se mi za poslední roky nashromáždily v zásobě. Po třech týdnech karantény bych je klidně všechny vyměnil jen za možnost dát si s přáteli pár piv na nějaké hospodské zahrádce. Podle aktuálních vyjádření zodpovědných činitelů to však vypadá, že si na to ještě chvilku budu muset počkat.



Rayman Legends

Bohužel to neznamená ani to, že by se moje zásoba nedohraných her nějak tenčila. Kromě Epicu, který každý týden hry zdarma rozdává už víc než rok v kuse, se k této iniciativě nově připojil i Ubisoft. Po roztomilé pohádce Child of Light nyní přes svůj uPlay Launcher rozdává zadarmo i hopsačku Rayman Legends. Ta má tu skvělou vlastnost, že ji mohou hrát až čtyři lidé najednou, takže se u ní zabaví celá rodina (více viz naše recenze).

A to není vše. Se svojí nabídkou v tuto těžkou dobu přispěchal i oblíbený Humble Bundle. V tomto případě si sice budete muset připravit peněženku, požadovaných 800 Kč je navíc na poměry tohoto obchodu neobvykle vysoká suma, ovšem za ty peníze dostanete obrovskou nálož her.

Mezi těmi desítkami titulů najdete většinu zásadních nezávislých her posledních let (Undertale, Hollow Knight, Brothers, This is Police, Into the Breach, The Witness…), ale i některé mainstreamové pecky (Darksiders, Agents of Mayhem, Fahrenheit…). Navíc zisk z prodeje tohoto balíčku jde na dobrou věc, konkrétně tedy boj s koronavirem. Takže nezapomeňte, že těch 28 eur je jen spodní hranice a dobročinnosti se meze nekladou. Příliš ale neváhejte, akce trvá jen týden.