Seriál The Last of Us našel představitelku nenáviděné postavy

Seriál The Last of Us je jednou z nejlepších videoherních adaptací vůbec, (ne-li tou vůbec nejlepší), možná i proto, že se tvůrci křečovitě nedrží předlohy a nebojí se i poměrně zásadních změn(viz náš článek k tomuto tématu). S napětím proto očekáváme, co filmaři udělají s daleko syrovějším a scenáristicky odvážnějším pokračováním, které právě bude zpracovávat chystaná druhá série.

Abby z The Last of Us 2 je jednou z nejkontoverznějších psotav, které se kdy ve hrách objevily.

Jak už hráči dobře vědí, vedle oblíbené dvojice Ellie a Joeala (jejíž představitelé Bella Ramsey a Pedro Pascal už účast na projektu potvrdili) se objevuje nová postava Abby, jejíž počínání rozdělilo komunitu vedví.

Následující text obsahuje zásadní spoilery, které vám mohou zničit zážitek z hraní nebo sledování druhého dílu The Last of Us.

Abby nemotivují vznešené ideály, ale jen nenávist a slepá touha po pomstě, které podřídila celý svůj život. Tvrdost a hněv má vepsaný ve tváři a oproti sympatické Ellie působí jako skála, její působivá muskulatura podle mnohých hráčů není dostatečně ženská. Herečka Laura Baileyová se kvůli tomu kromě „herního Oscara“ za nejlepší výkon v hlavní roli dočkala i výhrůžek smrtí (viz náš článek).

Obstojí herečka Kaitlyn Deverová v nezvyklé roli?

Dlouho se spekulovalo o tom, kdo by ji mohl hrát na televizní obrazovce. Internetem nejčastěji létaly jména Shannon Berryové, Thomasin McKenzieové nebo Julie Garnerové. Odvážnější tipy zmiňovali dokonce UFC bojovnici Rondu Rouseovou nebo černošku Jasmin Savoy Brownovou, nakonec ovšem tvůrci v tomto ohledu zůstali konzervativní. Volba totiž padla na americkou herečku Kaitlyn Deverovou, která má ve svých sedmadvaceti letech má už poměrně bohatou kariéru, nejvíce ji proslavily patrně seriály Neuvěřitelná nebo Poslední chlap.

Laura Bailey @LauraBaileyVO Huge congrats, Kaitlyn! So excited to see Abby’s evolution in your performance! Let me know if you want a workout buddy. 💪 https://t.co/Sryf9i85dp oblíbit odpovědět

Většina fanoušků tuto volbu kvituje, protože jistá fyzická podoba tam opravdu je. Rozhodně tedy víc než v případě Ellie. Dokonce už se z internetových hlubin podařilo vydolovat fotografii, kde Kaitlyn hraje golf, což je pro tuto roli naprosto klíčová vlastnost.

Bohužel i kvůli proběhlé stávce scenáristů si na výsledek budeme ještě minimálně rok muset počkat. Malou náplastí fanoušků značky ovšem může být vydání remasterované verze druhého dílu, které na konzole PlayStation 5 vyjde již 18. ledna.