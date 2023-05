Simulátor kadeřníka je nečekaně propracovanou ukázkou moderních technologií

Různých technologických dem už jsme v posledních letech mohli vidět bezpočet a vždy je na ně krásný pohled, bohužel jde jen o čistou teorii a ve hrách se ještě podobné kvalitě ani nepřibližujeme.

Vybrat si z nabídky účesů dnes umožňuje každá druhá hra. Ale co kdybychom si mohli avatara ostříhat podle svého vkusu?

To technologie ukazující realistické rozpohybování vlasů, kterou se na svém youtubovém kanálu chlubí společnost nVidia, vypadá použitelně už teď.

Vlasy, ale i chlupy nebo srst obecně představují pro vývojáře velký problém. Přece jen doby, kdy je stačilo „zaplácnout“ jednoduchou texturou, už jsou dávno pryč. Jenže rozpohybovat realisticky každý jednotlivý stvol je samozřejmě extrémně náročné na výkon hardwaru a tak se musí přistupovat ke kompromisům.

„Elastická povaha jednotlivých pramenů může sama o sobě vykazovat zajímavé tvary a dynamiku, celkové chování je ale do značné míry určováno i četnými třecími vlivy vzájemných interakcí,“ vysvětluje podstatu problému ve své studii francouzský vědec Gilles Daviet, který se jí věnuje dlouhodobě. Ke své práci nyní začal využívat umělou inteligenci a metody strojového učení, čímž dosáhl vskutku působivých výsledků.

Výpočet pohybu vlasů je hardcore matematika.

Pro společnost nVidia totiž vytvořil jakýsi „simulátor kadeřníka,“ ve kterém je možné na připraveném 3D modelu hlavy upravovat vlasový porost a v reálném čase sledovat, jaký má každý střih nůžek vliv na strukturu účesu.

Pomocí kurzoru myši je možné brát „do rukou“ pramínky vlasů a poté je kdekoli v jejich délce ustřihnout, přičemž ponechané zbytky vzájemně reagují přesně tak, jako by tomu bylo ve skutečnosti.

Dlužno podotknout, že jde jenom o technologickou ukázku, která se v této podobě nejspíš nedostane na veřejnost, podle mnohých by ale klidně utáhla i nějaký kadeřnický simulátor. Nebo by aspoň mohla být součástí editorů postavy v RPG hrách.

Výběr z předpřipravených účesů už dnes nabízí každá druhá, ale představte si, že byste si mohli svého avatara ostříhat přesně podle aktuálního vkusu a na jeho vlasy by pak mělo vliv i okolní prostředí. Například po setkání s drakem by bylo potřeba ožehnuté vlasy přečesat, jinak by se postavě snížilo charisma. Samozřejmě jen dočasně, než by dorostly nové.

Ok, asi jsem se nechal trochu unést, každopádně tato technologie vypadá ve videu fantasticky, a i když je stále hardwarově velmi náročná, dává nám naději, že jednou bude běžnou součástí každé dražší hry. Fanoušci plešatého Hitmana ale mohou zůstat v klidu, jich se to netýká.