Postavte si dinosauří park. Stahujte zdarma Jurassic World Evolution 2

Jurassic World Evolution 2 přináší pestřejší prostředí, více živočichů, budov a některá zlepšení dosavadního ovládání a hratelnosti. Kromě dinosaurů v parku přivítáte i ptakoještěry a vodní monstra jako majestátní mosasaury nebo plesiosaury. Vaši prehistoričtí svěřenci mají i víc potřeb a jejich výběhy je třeba pečlivě upravovat, aby vyhovovaly požadavkům

Hra je k mání na Epic Storu zde. Zařadit si ji do své knihovny můžete do 27. března, poté zůstane vaše. Je to samozřejmě jen základní verze, všechna vydaná rozšíření jsou i nadále zpoplatněna.

„Ačkoliv se dá na hře kritizovat mnohé, tak pořád jde o zábavný titul, který by měl být povinností pro každého milovníka prehistorické fauny a flóry. Ten snáze všechny ty nedostatky přehlédne v momentě, kdy do výběhu majestátně vkráčí nový dinosaurus. Život si najde cestu, stejně jako si Jurassic World Evolution 2 najde cestu k vašemu srdci,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.