Judas nechce být novým Bioshockem, sází na znovuhratelnost

Sedmapadesátiletý Ken Levine je podepsán pod řadou kultovních her, namátkou Thief, System Shock 2, Freedom Force nebo SWAT 4, hráči ho ale nejlépe znají jako duchovního otce trilogie Bioshock. Jenže od vydání posledního dílu Infinite už uplynulo přes deset let, jeho studio Irrational Games skončilo a o dalším chystaném projektu se mluvilo častěji ve spojitosti s tzv. vývojářským peklem, než že by se na něj někdo skutečně mohl těšit.

Judas vypadá jako Bioshock, nebude ale tolik svázaný scénářem.

Aby udělal podobným zkazkám přítrž, rozhodl se Levine prototyp hry konečně ukázat, bohužel nikoliv plošně, ale jen (ne)populární herní celebritě Geoffu Keighleyovi a zástupcům magazínu IGN. Jejich dojmy pak na mnohé otázky odpověděly, zároveň však vyvolaly řadu nových.

Ale pojďme to vzít od začátku. Hra se odehrává na vesmírném korábu Mayflower, který veze poslední zbytky lidstva k Proximě Centauri, nejbližší hvězdě planety Země. O vládu nad lodí spolu bojují tři členové jedné rodiny, z nichž každý má zcela jiný názor na další směřování. Tom by rád uchoval pasažéry v jejich lidské podobě, Nefertiti vidí jejich budoucnost v převodu na umělou inteligenci a jejich adoptovaná dcera Hope touží jen po tom, aby mohla vymazat svoji digitální existenci ze všech záznamů. Je jen na hráči, ke kterému z nesourodé trojice se přidá a pomůže mu realizovat jeho vizi.

Už z toho je patrné, že hra nebude sešněrovaná scénářem, jako tomu bylo u Bioshocků, to je ale přitom teprve počátek. Interiér lodi bude procedurálně generovaný a po každé hráčově smrti se změní, což má zaručit prakticky neomezenou znovuhratelnost.

Tento přístup vytváření prostředí, který sám Levin přirovnává ke stavebnici Lego, ale prý rozhodně nebude znamenat odklon od vyprávění, jen příběh lépe přizpůsobí hráčovým akcím.

Ne, nejste sami, komu to přijde trochu jako protimluv, ale výsledkem by prý mělo být něco podobného slavnému Nemesis systému ze série Shadow of Mordor. Jen na daleko hlubší úrovni.

Co se ovšem samotné náplně týče, je to podle krátkých ukázek Bioshock jak vyšitý, plný roztodivných monster se kterými si to budete moci vyřídit pomocí zbraní i magie.

Jestli půjde o přelomové dílo, které posune hry zase o kousek dále, anebo jen podivného kočkopsa kombinující zcela protichůdné myšlenky, se bohužel dozvíme nejdříve až příští rok. Těšíte se?