Akční hrdina John Wick dostane svoji hru, ale nebude to střílečka

I když jsou oba dosud vydané filmy s Johnem Wickem v podstatě nonstop akční jízda, chystaná videoherní adaptace chce nabídnout o něco sofistikovanější zážitek. Půjde o tahovou strategii, ne nepodobnou sérii XCOM.

Na svědomí ji bude mít nezávislý vývojář Mike Bithell (Thomas Was Alone, Volume), podle toho hra také vypadá. Schematická grafika s přepálenými barvami sice nepůsobí vyloženě ošklivě, není to však nic, co bych od adaptace komerčního hollywoodského blockbusteru očekával.



Otázky vzbuzuje i náplň hry. Přeci jen John Wick bojuje zpravidla sám, a to na krátkou vzdálenost, příliš prostoru pro pokročilou taktiku zde nevidím. Ale nechám se překvapit, minimálně za originální pojetí si tvůrci zaslouží respekt.

Datum vydání není dosud známé, ale nejspíš to bude ještě letos. Přeci jen je potřeba kout železo, dokud je žhavé, a John Wick 3 jde do kin již v příštím týdnu. Půjde o další časovou exkluzivitu pro obchod Epic Store. Kromě toho si pak zahrají i konzolisté.