Masivní propouštění v Microsoftu vyústilo i ve zrušení řady rozpracovaných projektů. Odnesla to například rebootovaná střílečka Perfect Dark či dosud neoznámené MMO od tvůrců The Elder Scrolls Online.

Pod „zrušení několika dalších neoznámených her“ nakonec spadá i chystaná střílečka od Romero Games, o níž jsme dosud věděli jen to, že vzniká na Unreal Enginu 5 a potřebné finance pro vývoj se podařilo zajistit zhruba před třemi lety.

„Včera večer jsme se dozvěděli, že náš vydavatel zrušil financování naší hry spolu s několika dalšími neoznámenými projekty v jiných studiích. Jednalo se o strategické rozhodnutí učiněné na nejvyšší úrovni vydavatele, které bylo zcela mimo naši kontrolu. Hluboce litujeme, že jsme nemohli udělat nic, co by tomuto výsledku zabránilo,“ napsala v oznámení na X Brenda Romerová, manželka Johna Romera a spoluzakladatelka Romero Games.

„Toto rozhodnutí v žádném případě neodráží práci našeho týmu, jeho výkonnost ani kvalitu samotného projektu. Vždy jsme včas splnili všechny milníky, neustále jsme sklízeli chválu a snadno jsme prošli všemi interními kontrolami,“ píše dále.

Některé projekty Romero Games Empire of Sin Sigil

Ačkoliv ani jednou nejmenovala Microsoft, následná vyjádření řady vývojářů přímou souvislost potvrdila. Tvrdí, že konec financování ze strany Microsoftu vedlo k propuštění všech zaměstnanců studia.

„Velmi smutný den,“ napsal další zaměstnanec postižený propouštěním. „Srdce mi krvácí, když musím říct, že Romero Games se dnes stalo obětí propouštění 9 100 zaměstnanců společnosti Microsoft. Nejlepší tým, se kterým jsem kdy pracoval, a moje vysněná práce jsou pryč, jen tak. Byl to opravdu skvělý projekt a je těžké smířit se s tím, že je konec. Je to prostě tragédie.“ (via IGN)