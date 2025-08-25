Jsem kyberšikanován, tvrdí agresor, který týral dnes již zesnulého streamera

Co se stalo? Francouzský streamer, kterého diváci znali pod přezdívkou Jean Pormanove, zemřel ve spánku během streamovacího maratonu na platformě Kick. Během dnů, které jeho smrti předcházely, měl podle francouzských médií snášet mučení, odpírání spánku a byl přinucen požít neupřesněné „toxické“ látky. O kauze jsme informovali zde.
Po smrti začaly na veřejnost probublávat videa, v nichž byl Pormanove ponižován. Právě chování streamerů, s nimiž vysílal, a kteří vystupují pod přezdívkou Naruto a Safine, vyvolalo bouři nevole. Celou kauzou se už zabývají francouzské úřady.
Kick nyní zabanoval všechny streamery, kteří se podíleli na trápení Jeana Pormanova a zároveň tvrdí, že zahájil interní vyšetřování. „Jsme plně odhodlání spolupracovat s úřady,“ uvedl Kick.
Společnost zároveň ukončila spolupráci s agenturou, která jim spravovala sociální sítě. Z dnes již smazaných příspěvků je patrné, že Kick nejenom o ponižování věděl, ale skrze něj aktivně propagoval svůj merch, například trička.
Hroší kůži naopak ukázal jeden z obviněných násilníků. Owen „Naruto“ Cenazandotti totiž tvrdí, že se stal terčem kyberšikany a věc hodlá řešit přes právníky. „V době, kdy prochází obdobím smutku, je terčem kyberšikany,“ uvedl jeho advokát. „V nejbližších dnech bude podána stížnost u oddělení pro boj proti online nenávisti pařížské prokuratury, aby byli pachatelé identifikováni a stíháni.“
„Je nezbytně nutné opustit tento digitální Divoký západ, ale realita je taková, že jako ministr nemůžete rozhodnout o uzavření nějakého webu,“ řekla Clara Chappaz, náměstkyně ministra pro umělou inteligenci a digitální technologie. „Smrt Jeana Pormanoveho a násilí, kterému byl vystaven, jsou naprosto otřesné,“ uvedla dříve.
