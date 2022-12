Anglický gólman má v Kataru herní počítač, obrazovka notebooku mu nestačí

Fotbalisté Anglie v neděli převálcovali Senegal 3:0, a tak jsou jedním z posledních osmi týmů, pro které mistrovství světa v Kataru ještě pokračuje. Mezi jednotlivými zápasy však mají hráči několikadenní prostoje, kdy toho kromě tréninku nemají příliš co na práci, a tak není divu, že si mnozí z nich krátí čas hraním počítačových her.

Fortntie nedávno přešel na Unreal Engine, takže vypadá mnohem lépe než dřív.

Jen málokdo je ovšem tak veliký fanoušek jako gólman Jordan Pickford, jenž se nechtěl spokojit s dočasným hraním na malé obrazovce notebooku, jako to dělá většina cestujících hráčů, ale do místa konání si přivezl domácí herní sestavu. „Prostě chci mít tu nejlepší kvalitu (best frames), to je celé,“ vysvětlil v propagačním videu anglické reprezentace pobavenému novináři, proč že za sebou při přesunech tahá obrovský kufr s monitorem.

A co na něm hraje? Asi vás nepřekvapí, že především Fortnite, který ostatně dostal nedávno výrazný grafický update a díky modernímu Unreal Enginu vypadá o několik řádů lépe než donedávna. Pro Pickfordovu vášeň máme samozřejmě pochopení, otázkou ovšem je, jestli ho má i trenérský štáb. Koučové totiž z nočního hraní svých svěřenců většinou příliš radost nemají, například José Mourinho Fortnite nazval noční můrou (viz náš článek), hráči Southamptonu ho pak mají na výjezdech úplně zakázaný (viz náš článek). Důvody jsou jasné, ztráta koncentrace a zanedbávání spánku. Například Pickfordův předchůdce David James třeba na noční hraní Tomb Raidera a Tekkena dokonce sváděl svůj neúspěch na hřišti.

Jestli si Pickford v Kataru zahraje i příští týden, záleží na sobotním utkání, ve kterém Anglie vyzve úřadující mistry světa z Francie.