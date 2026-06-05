Úspěch herního Bonda. Budoucnost slavného agenta má teď v rukách Amazon

007 First Light ukazuje začátky mladého špiona Jamese Bonda. Je to dobře namíchaný koktejl, který zahrnuje přestřelky, rvačky, jízdu autem i kradmé plížení. Prodalo se 1,5 milionu kopií za první den, což je velmi slušný start.
Hru vytvořilo a samo vydalo zkušené studio IO Interactive, které se dosud soustředilo na vývoj her ze série Hitman. Plná práva na značku James Bond však v roce 2025 získal Amazon – a nejsou to jen distribuční práva po koupi MGM, nyní má plnou kreativní kontrolu. To znamená, že případné pokračování a další hry už vydá Amazon.
„My jsme hru [First Light] nevytvořili. Máme v ní sice podíl, protože nyní vlastníme práva na značku, ale k tomuto získání práv došlo až poté, co byla transakce týkající se First Light a IO již uzavřena,“ řekl Polygonu Jeff Gattis, šéf herního byznysu v Amazonu. Potvrdil také, že pokračování „budou realizována společností MGM a teoreticky také Amazon Game Studios“.
Nyní záleží na tom, jak se IO Interactive s Amazonem dohodne. Po úspěchu 007 First Light se nabízí pokračování spolupráce, může se ovšem stát, že Amazon zapojí vlastní týmy. Nebo oboje. Strategie Amazonu však spočívá v tom, že chce každou značku plně vytěžit na všech frontách.
„Vidíme, jak se video, filmy a videohry stále více prolínají a hranice mezi nimi se stále více stírají,“ říká Gattis. „Myslíme si, že je to pro nás skutečná příležitost k vytvoření duševního vlastnictví, které rozšiřuje – nebo jaksi doplňuje – televizní pořady a filmy. Na Prime Video tak bude k vidění televizní seriál Tomb Raider, který bude doprovázet hry.“
„Celkově lze konstatovat, že lépe adaptovat Jamese Bonda do herní podoby snad ani nešlo. Je vidět, že vývojáři mají zdrojovou látku ve velké úctě, zároveň z ní však nejsou přehnaně úzkostliví a nebojí se přicházet s vlastními nápady. Jde o podobný milostný dopis klasické popkulturní značce, který před dvěma lety předvedl Indiana Jones. Vzhledem k tomu, že se zdejší příběh vrací k samotným kořenům slavného hrdiny, můžeme hru navíc směle doporučit v podstatě každému milovníkovi příběhových videoher,“ napsali jsme v recenzi 007 First Light na Bonuswebu.
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