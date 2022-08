PREVIEW: Žoldácká strategie Jagged Alliance slibuje návrat ve velkém stylu

Můžeme se tu hádat do krve, jestli byl lepší první, nebo druhý díl (autor článku hlasuje pro ten první), ale je nezpochybnitelné, že značka Jagged Alliance patřila v devadesátkách mezi absolutní špičku žánru tahových strategií.

Jagged Alliance 3 se prý nebude vyhýbat náročným tématům, zasazena bude do občanskou válkou zmítané africké země.

V klidu snesla srovnání s kultovním XCOM. Jenže zatímco ten dodnes žije a daří se mu, reputace Jagged Alliance je díky nespočtu nepovedených pokračování v troskách. Nebohá série už toho zažila spoustu, od marného pokusu o přechod do třetího rozměru přes ryze online odbočku až po laciné mobilní adaptace.

Úpadek Jagged Alliance byl až takový, že jsme ji zařadili mezi desítku značek, které by už vydavatelé měli nechat v pokoji odpočívat a nikdy víc se je nepokoušet resuscitovat (viz náš článek).

THQ Nordic nás ovšem nečetli, a tak se již brzy dočkáme oficiálního třetího dílu. Během zhruba 45minutové prezentace z Gamescomu jsem ovšem nabyl dojmu, že tentokrát by to mohlo skutečně vyjít.

Na rozdíl od všech předchozích her se nový díl nebude odehrávat na nějakém ostrově, ale ve fiktivní africké zemi. Grand Chien sice neexistuje, ovšem její příběh je až bolestně realistický. Chudý stát s bohatou zásobou nerostných zdrojů je zmítán občanskou válkou a nepomohly ani demokratické volby, jelikož jejich vítěz byl unesen. Podporovatelé prezidenta se ovšem odmítají vzdát a najímají si dobře známou žoldáckou agenturu AIM, která by měla vrátit do země pořádek. A jak už asi tušíte, vedením celé „speciální operace“ je pověřen hráč.

Autoři chtějí navázat na první dva legendární díly z devadesátých let.

Kampaň začíná stejně jako všechny předchozí, tedy výběrem žoldáků. Ten opět probíhá přes speciální rozhraní, tentokrát v podobě webových stránek, které jako by vypadly z přelomu tisíciletí, kdy internetu vládlo vytáčené prostředí, ICQ a MySpace. Z hlediska hratelnosti jde o nepodstatnou drobnost, přesto je retro stylizace, včetně neustále vyskakujících pop up reklamních oken a dávno překonaného HTML designu, nesmírně stylová.

Na výběr je zhruba čtyřicet unikátních žoldáků, kteří se kromě bojových statistik liší i osobnostmi. Už v prvních dvou dílech byli všichni na první dobrou rozpoznatelní a měli vzájemné vazby, autoři třetího dílu však tuto vrstvu ještě prohloubili. Každému z vojáků vtělili unikátní povahu, vzhled i vztah k ostatním, a to až do takové míry, že mi to připomnělo klasická RPG od BioWare. Ten má rád toho, ale nesnese se s tímto, jiný v kritické situaci zpanikaří, takže na něj není spolehnutí, a další kromě společného dobra sleduje i vlastní zájmy.

Vyvážit bojový tým tak, aby se všichni vzájemně doplňovali, měli dobré vztahy a ještě navíc se vešli do rozpočtu, je úkol sám o sobě, na druhou stranu to hře dodává neskutečnou živost, kdy si ke každému členovi týmu vybudujete osobní vztah a každá nevratná smrt vás bude mrzet až do konce.

Kromě tahových soubojů se můžete těšit i na RPG a adventurní prvky.

Ve hře jsou jak staří známí (viděl jsem minimálně Fidela a Ivana), tak řada nových postav. K těm nejlepším se samozřejmě dostanete až časem, protože nerozhoduje jen velikost žoldu, ale i vaše reputace.

Co se týče akce, je hra až sympaticky povědomá. Celý Grand Chien je rozdělený čtvercovou sítí na desítky sektorů, které budete muset jeden po druhém dobýt. Samozřejmostí jsou různé biomy, které se neliší jen vzhledem, ale také vlastnostmi, takže třeba v bažinách se budete pohybovat daleko pomaleji, na sněhu zanecháte stopy a na poušti jen těžko hledat nějaký vhodný úkryt.

Tahové souboje jsou intuitivní a nabízí asi vše, co byste v tomto žánru čekali. Zajímavou novinkou je, že hra neukazuje procenta úspěšnosti zásahu. Jak mi vysvětlili tvůrci, je to proto, že většina hráčů se zdráhá vystřelit, pokud nemají aspoň 75procentní jistotu, že se trefí. Jenže kvůli tomu pak ve výsledku přestřelky nepůsobí příliš realisticky.

Žoldáci vám svými komentáři upozorní, pokud bude šance na zásah vyloženě zanedbatelná, jinak vás však autoři chtějí podporovat v častější výměně olova, než bývá v žánru zvykem.

Kromě bojů pak budete muset řešit i vztahy s domorodým obyvatelstvem, které přinesou řadu náročných morálních voleb. Využijete služby dobrovolnické milice, když víte, že se dopouští válečných zločinů? Anebo si je poštvete proti sobě? Budete riskovat smrt civilistů? Anebo se raději dočasně stáhnete a přijdete o dobyté území?

Každé z těchto rozhodnutí přitom ovlivní váš vztah s žoldáky, kteří v případě nespokojenosti mohou odejít, nebo se dokonce obrátit proti vám.

Co se týče grafického zpracování, už teď vše vypadá skvěle, do vydání přitom zbývá ještě řada měsíců. Proto mohu s klidným svědomím říct, že Jagged Alliance 3 je tím pokračováním, které si tato legendární značka zaslouží. Jestli to nakonec vyjde a hra bude skutečně dobrá, je ve hvězdách, minimálně ale můžu autorům věřit, že pro to udělají maximum.