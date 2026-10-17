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Streamer Doherty je tak otravný, že mu zaplatili, aby nemohl půl roku vysílat

Honza Srp
Youtuber a streamer Jack Doherty

Youtuber a streamer Jack Doherty | foto: Sociální sítě Jacka Dohertyho

Youtuber a streamer Jack Doherty
Youtuber a streamer Jack Doherty
Youtuber a streamer Jack Doherty
Youtuber a streamer Jack Doherty
14 fotografií
Americký youtuber Jack Doherty provokuje internetové publikum expresivním vyjadřováním a ostentativně prezentovaným životním stylem. Teď to však vypadá, že si od jeho otravných „vtípků“ aspoň na chvilku odpočineme. Díky nepozornosti při podepisování sponzorské smlouvy má totiž zakázáno na půl roku publikovat jakýkoli obsah na sociálních sítích.

Třiadvacetiletý Jack Doherty je přesně ten druh streamera, při jehož sledování vám začne prudce klesat důvěra v lidstvo. Extrémně otravný fracek, který ve svých internetových „vtípcích“ pravidelně klesá tak hluboko pod veškerou měřitelnou míru nevkusu, že ho tam nikdo nehodlá následovat.

Youtuber a streamer Jack Doherty
Youtuber a streamer Jack Doherty
Youtuber a streamer Jack Doherty
Youtuber a streamer Jack Doherty
14 fotografií

Poprvé na sebe upozornil ve svých třinácti letech, když na internetu prorazil se svým videem, kde hází na stůl zvýrazňovač tak dlouho, než přistane ve vzpřímené poloze. Nesmějte se prosím, tzv. flipování je v dnešní době tak populární zábavou, až bylo dokonce v několika školách napříč světem zakázáno, protože prý odvádí žáky od studia.

Povzbuzen prvotním úspěchem (dnes má video už 29 milionů přehrání), vrhl se do praktikování tzv. pranků, jak se dnes říká pečlivě naplánovaným žertíkům, kterými vysílající k pobavení svých diváků štve obyčejné lidi. Doherty tak například zpíval Despacito do rozhlasu v nákupním středisku, zpíval Rockstar v nákupním středisku nebo hrál dětskou hru Zem je láva v nákupním středisku.

Dohertyho kameraman sice po nehodě skončil v krvi, i tak ale musel natáčet, jak polonahá „hvězda“ pózuje vedle vraku.

Za všechny tyto „vtípky“ byl sice pokaždé vyveden, i tak ovšem dokázal oslovit tolik lidí, že si teď může každý rok dovolit rozstřelit našlapaný sporťák v ceně milionů korun a dělat si z toho legraci.

Doherty se už zvládl i několikrát dostat do problémů se zákonem, byl zadržen za dopravní přestupky, přechovávání marihuany či domácí násilí, ze všeho ale vyvázl jen s menší pokutou a tak k radosti svých 15 milionů sledujících mohl okamžitě začít vysílat dál.

S tím je však teď na půl roku konec. V honbě za dalším výdělkem totiž Doherty podepsal sponzorskou smlouvu s internetovým kasínem. Jenže si prý pořádně nenechal přečíst její podmínky a tak se nevědomky upsal i k tomu, že po dobu trvání smlouvy nebude nahrávat na internet žádný nový videoobsah.

„Skvěle utracené peníze, aby ten zk***syn zmizel z internetu,“ potvrdil situaci ředitel zmíněného kasína s tím, že se ho od té doby Dohertyho právníci aktivně snaží donutit tuto situaci zvrátit. Marně.

Ano, samozřejmě se dá předpokládat, že jde o předpřipravený marketingový trik, ale to na věci nic nemění – otravný streamer dostal peníze, za to, aby na chvíli zmizel z internetu. Škoda, že jich tam ještě spousta takových zbývá.

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