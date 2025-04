Rasistická urážka přímo během vysílání. Streamer dostal místo KFC banán

Fanoušci studia From Software se dočkají zcela nového titulu s názvem The Duskbloods. Na první pohled vypadá jako hra příbuzná legendárnímu Bloodborne, ovšem ve skutečnosti jde o novou značku s...

Autoři se poučili, druhý díl drsné zombie akce je na PC téměř bezproblémový

Remasterovaná verze druhého dílu The Last of Us konečně dorazil na PC. Hráči si ji zde užijí s klasickou sestavou vylepšení určených i pro výkonné sestavy a hlavně oproti prvnímu dílu už to po...