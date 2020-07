RECENZE: Marvel’s Iron Man VR ukazuje omezení virtuální reality

Hraní v kůži Tonyho Starka a v hi-tech obleku jeho supehrdinského alterega Iron Mana je naprosto ideální materiál pro virtuální realitu. Ke splnění klukovského snu dnes stačí mít doma konzoli PlayStation 4, PlayStation VR se dvěma Move ovladači a PlayStation kamerou a už se můžete prohánět v oblacích.

Marvel’s Iron Man VR je hodně ambiciózní projekt, na který jsme se i my v redakci jakožto příznivci komiksů velmi těšili. Sice můžete namítat, že je marvelácký Iron Man jenom kopií Batmana od DC, což je jistě pravda, ale stále má tento nabubřelý miliardář své kouzlo.

Nemluvě o jeho fenomenálním filmovém zpracování Robertem Downeym Jr. v nekonečné sérii Marvel Cinematic Universe (MCU). Tato role vrátila na drogách závislého a se zákonem zápolícího herce zpátky mezi hollywoodskou elitu. Videohra Marvel’s Iron Man VR se taky tvářila nabubřele jako to nejlepší pro PSVR. Tím však rozhodně není.



Iron Man vs. Ghost

Příběh je jednoduchý a předvídatelný, ale fandy komiksové předlohy může i tak pobavit. Společnost Stark Industries už přestala na rozkaz Tonyho vyrábět zbraně a věnuje se pouze tvorbě obnovitelných energií. Miliardář dokonce poslal svůj zbrojní program Gunsmith na odpočinek. Jenže minulost opět Tonyho dohnala. Jeho soukromé letadlo, na jehož palubě se nacházel i se svou milovanou rusovláskou Pepper Potts, bylo přepadeno. Zaútočila na něj záhadná Ghost, kterou můžete znát z MCU snímku Ant-Man a Wasp.

Ta také zastává roli hlavní padoušky, i když není jediná. Ke slovu přijdou už naznačené očekávatelné zvraty. Komiksoví fandové se mohou těšit i na další známé postavy jako umělou inteligenci Friday nebo jednookého šéfa špionážní organizace S.H.I.E.L.D. Nicka Furyho. Tonyho průpovídky jsou zábavné a občas se i zasmějete. Na filmovou verzi Downeyho Jr. samozřejmě nemá.

Marvel’s Iron Man VR

Tím největším lákadlem hry je samozřejmě možnost být Iron Manem. V tomto směru hra v ničem nezklamala. Procházení se s Tonym v jeho honosném sídle v Malibu je sice fajn, ale teprve létání v Iron Manově brnění Mark má své nezaměnitelné kouzlo. Ovládání pomocí dvojice Move ovladačů vyžaduje pár chvil na sžití, ale pak už budete brázdit oblaka jako zkušený superhrdina.

Hra vaše pohyby snímá povětšinou dobře. Nebáli bychom se říct i skoro vždy, ale k pár škobrtnutí přeci jen došlo.

Marvel’s Iron Man VR bohužel ukazuje omezení virtuální reality od Sony. Tím největším je pohyblivost. Toto je videohra, v níž jsou otočky v rozsahu 360 na denním pořádku. Dokážete si tedy jistě představit, jak často se zamotáte do drátů vedoucích z headsetu. Zcela upřímně jsme se z nich nevymotávali častěji u žádné jiné PSVR hry, a to jich máme za sebou hezkou řádku.

Stále to samé dokola

Je vidět, že pro PlayStation 5 bude zapotřebí nová VR. Hra má celkem 12 příběhových kapitol, které zaberou zhruba sedm hodin k dohrání. To je málo, ale na druhou stranu jde o dnešní standard. Kampaně současných Call of Duty videoher jsou zhruba stejně dlouhé. Bohužel dokáže Marvel’s Iron Man VR nudit i přes svou krátkost.

Čím to je? Zpracováním. Úrovně nejsou v žádném případě velké. Jde o prostorově omezené arény a koridory. Úvod s vybuchujícím letadlem je skvělý, ale po celou hru už pak nic tak poutavého nepřijde. Úkoly jsou šíleně stereotypní a repetitivní. Obvykle jde pouze o eliminaci nepřátel. Občas také musíte něco někam donést nebo zavřít či zavařit, ale nenechte se zmýlit, poté budete muset opět zlikvidovat protivníky. A tím se dostáváme k dalšímu neduhu této videohry. Tím jsou protivníci, kteří jsou tak fádní a nudní, že to snad ani není možné.

Marvel’s Iron Man VR

Vyjma bossů se totiž postavíte jenom dronům a tankům, co vypadají jako drony. Ve světě Marvelu, který je plný nezapomenutelných postav včetně drsných záporáků, je střílet drony podlá podpásovka. Tvůrci určitě mohli přijít s nápaditějšími protivníky. Střílet drony je otrava. Kvůli těmto nepochopitelným designérským chybám dokáže Marvel’s Iron Man VR nudit i přes svou krátkost.

Několikrát jsme se těšili, až si dá zástup dronů odchod. Postupem času získáte vývojové body, za které si vylepšíte výbavu svého obleku. Získat všechno není zapotřebí, stačí si vybrat zbraně, které vám nejvíce vyhovují. Kromě hlavních misí si můžete zahrát celou řadu vedlejších zaměřených na závody na čas nebo likvidaci nepřátel. Ty nás příliš nebavily. Co se týče technického stavu hry, je to taková klasika. Grafika není moc pěkná, ale jde o hru pro PSVR. Nedetailní textury a rozmazanost obrazu v dáli proto hře odpustíte.

Dlouhééé nahrááávací časy

Dabing je v pohodě, i když neuslyšíte Downeyho Jr. Zvuky jsou normální a hudba celkově nevýrazná. Co však Marvel’s Iron Man VR určitě neodpustíte, jsou šílené nahrávací časy. Na obrazovku s nahráváním se budete dívat déle, než byste si to přáli. Klidně i více než minutu. Dlouhé loadingy brzdí hratelnost a spád hry.

Marvel’s Iron Man VR se tvářil, že bude nejlepší videohrou pro PlayStation VR. Tou však není ani náhodou. Je to jasný průměr, který sužuje špatný design misí, nudní nepřátelé, dlouhé nahrávací časy i samotné omezení PSVR. Fandové komiksu se jistě pobaví, ale nejde o zážitek, který by si pamatovali až do konce života. Téměř čtyři roky starý Batman VR byl sice méně ambiciózní, o to však zábavnější (viz naše recenze).

Toto mohla být upřímně o dost lepší hra. Přímo se nabízí srovnání s hodně povedeným Marvel’s Spider-Man, ale to by nebylo fér. Přeci jenom je ještě virtuální realita dost omezená.