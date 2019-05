Kapela Iron Maiden zažalovala tvůrce hry Ion Maiden

Slavné metalové kapele Iron Maiden a jejím právním zástupcům se nelíbí název chystané střílečky Ion Maiden (viz naše krátké preview). Za zneužití svého jména, na kterém prý autoři ze studia 3D Realms parazitují prodejem nejen hry, ale i doprovodného merchandisingu, jako jsou trička nebo podložky pod myš, požadují zaplacení dvou milionů dolarů (cca 46 milionů korun). S informací přišel server Daily Beast.

Co si budeme povídat, podoba je evidentní a téměř s jistotou můžeme říct, že není neúmyslná. Zároveň však jde o spojení dvou běžně používaných slov. Těžko říct, zda-li je nárok Iron Maiden z pohledu práva oprávněný a jestli k nějakému soudnímu sporu dojde, nebo 3D Realms kapitulují a hru přejmenují. Přeci jen taková částka je pro malé nezávislé studio likvidační.

Ion Maiden má být retro střílečka postavená na klasickém Build Enginu, která cílí na fanoušky her jako Duke Nukem 3D, Blood a Shadow Warrior. Zatím je ve fázi předběžného přístupu, oficiálně vyjít by měla do konce června.