Stahujte temnou taktickou hru Iratus, je dočasně zdarma. Ale pospěšte si

Ve hrách obvykle bojujeme za ty dobré, kteří se snaží potlačit síly zla. Iratus: Lord of the Dead na to jde jinak. Chopíme se totiž nekromanta Irata, který si z padlých nepřátel vytváří vlastní armádu smrti. Kostlivci, vlkodlaci, banshee – je zcela na vás, jak si svoji družinu poskládáte.

Hra na první pohled připomene slavný Darkest Dungeon, byť podle většiny hráčů není tak frustrující. Pohyb v podzemních katakombách s volbou směru pak připomene hit Slay the Spire.

Hlavní náplní jsou každopádně skvělé taktické souboje. Důležitý není jen výběr party, která se vhodně doplňuje, ale také rozmístění a řeší se i takové atributy, jako je třeba příčetnost. Samozřejmostí ovšem je postupné rozšiřování základny.

Hra je dočasně zdarma v rámci zimního výprodeje na stránkách Gog. Stačí se přihlásit a přidat si hru do knihovny. Stihnout to ovšem musíte do středy 5. ledna 16:00. Království smrti zdar!