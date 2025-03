Vyzyvatel The Sims je nyní nejžádanější hrou na Steamu

Značka The Sims letos oslavila 25 let od vydání prvního dílu. Ačkoliv se během let našlo několik vyzyvatelů, žádný se ani nepřiblížil k tomu, že by „simíky“ sesadil z trůnu. Její tvůrci pochopili, že vydávat The Sims 5 a začínat tak od nuly by byl krok zpět. Vzniká proto platforma The Sims, jejímž základním stavebním kamenem jsou The Sims 4 a navázané expanze.

A jak to vypadá, simíkům konečně vyrůstá konkurence. Jmenuje se InZOI a vydává ji korejský Krafton, který zbohatl díky battle royale PUBG: Battlegrounds. InZOI vzbudil rozruch už loni, když vyšla demoverze, která umožňuje vytvořit si do nejmenších detailů vlastní postavičku, a to ve fotorealistické grafice.

Aktuálně se hra vyhoupla mezi nejžádanější nadcházející hry na Steamu. Podle SteamDB přeskočila i taková jména, jako jsou Hollow Knight: Silksong či Elden Ring Nightreign. Jen za posledních sedm dní získala přes padesát tisíc nových sledujících. Souvisí to s tím, že vydání v předběžném přístupu klepe na dveře. Stane se tak 28. března.

Verze v předběžném přístupu hráčům představí většinu hlavních systémů simulace, a to včetně dvou měst, práce a vztahů. Tvůrci chtějí přímo reagovat na požadavky hráčů, přičemž hra pobude v předběžném přístupu minimálně rok.

„Žánr simulace života představuje jedinečnou výzvu: zachytit hloubku a složitost života ve videohře. Náš vývoj nevnímáme jako sprint, ale spíš jako maraton, který vyžaduje čas na budování různých funkcí, díky nimž bude InZOI působit stále realističtěji. Stanovení priorit, které funkce vyvineme nejdřív, je zásadní a věříme, že otevřená komunikace s hráči je nejlepší způsob, jak toho dosáhnout,“ vysvětlují autoři.

Na InZOI by kromě grafiky měla být zajímavá právě hloubka simulace a bohaté možnosti přizpůsobení. Zois, což jsou herní postavičky, provádějí akce a budují vztahy na základě svých osobností a životních zkušeností, což má vést k nečekaným událostem, jako jsou fámy, následování nějakého trendu, ale i propuknutí nemoci.

Vyhrát si samozřejmě půjde s nábytkem, takzvaný „Director Mode“ pak umožní měnit počasí, výzdobu ulic či obsah billboardů. Tvůrci dokonce nabídnou vlastní verzi generativní umělé inteligence pro vytváření různých vzorů a obrázků na základě textového zadání.

Víme už také, že v InZOI nebude žádná nahota. Když se herní postavy půjdou sprchovat, stane se tak s ručníkem kolem těla. Jsme si však na sto procent jisti, že okamžitě po vydání se objeví nude mod, stejně jako v případě nedávného Kingdom Come 2.