Na nahotu zapomeňte, korejští „simíci“ se budou sprchovat v ručníku

Od vydání posledního dílu série The Sims už uplynulo více než deset let a za tu dobu se nenašel žádný pořádný vyzyvatel, který by se ho pokusil sesadit z trůnu tzv. simulátorů života. Hodně se slibovalo od nadějného Life by You, ovšem jeho vývoj byl nakonec po vleklých peripetiích zrušen (viz náš článek). Veškerá pozornost fanoušků žánru (a že jich je, The Sims se vloni pochlubili překonáním mety 85 milionů hráčů!) se nyní upírá na projekt s poněkud zvláštním jménem InZOI. Jeho vývoj má na svědomí korejský gigant Krafton, který pohádkově zbohatl na battle royale střílečce PUBG, a na hře je to vidět, minimálně po grafické stránce jde o opravdovou parádu (viz naše preview).

Je s podivem, že se jen málokdo pokusil zopakovat fenomenální úspěch série The Sims.

Pár týdnů před vydáním předběžného přístupu vývojáři uspořádali na platformě Discord virtuální setkání, během nějž odpovídali na dotazy fanoušků. Jak to tak bývá, samozřejmě se časem řeč stočila i k sexu, a abyste se nemuseli prodírat dlouhým záznamem, dovolte nám vypíchnout to nejdůležitější, co v diskusi zaznělo.

A rovnou na začátek vás musíme zklamat. Pokud jste doufali, že realisticky zpracovaná grafika automaticky znamená i dospělejší přístup k zobrazení intimností, tak bohužel. Sexu se tu sice infantilně neříká WooHoo jako v The Sims, na nějaké sofistikované postelové hrátky to ale také nevypadá.

„Ve hře dochází k situacím, ze kterých samozřejmě poznáte, co se děje. Mužský Zoi a ženská Zoi jsou spolu, většinou v posteli, s úmyslem vytvořit děti,“ uklidnili tazatele vývojáři, že zde děti nebude nosit čáp, ovšem zároveň prozradili, že hra cílí na co nejširší věkové skupiny: „Jak moc je to vizuálně patrné? Budete se muset spolehnout na svou představivost. To, co vidíte, není to, co vidíte; musíte předpokládat, že se to děje.“

Minimálně po grafické stránce vypadá InZOI skvěle, zdejší editor postav je jedním z nejlepších, jaké jsme kdy mohli vidět.

Není asi překvapením, že mnoho hráčů se na představivost spoléhat nechce a chtějí naopak vidět explicitní detaily, takoví se ovšem budou muset spolehnout na neoficiální modderskou komunitu. Ta je ovšem jistě nenechá ve štychu, ostatně vytváření hanbatého obsahu do starých Sims je pro mnoho lidí lukrativní kšeft, který jim vydělává daleko více než běžné zaměstnání. Však už také ve hře najdete prakticky každou myslitelnou úchylku (i spoustu nemyslitelných). Nedávno jsme je pro vás také podrobně zmapovali (viz náš článek).

InZOI bude v základu tak cudné, že v něm nebude ani žádná nahota. Vznikají tak i absurdní situace, kdy se například postavy jdou sprchovat s ručníkem kolem těla. Podle vývojářů to ale vyplynulo z reality vývoje. Použít klasické rozpixelování, jak je tomu například v The Sims, se ke grafickému stylu hry nehodilo, nějaké decentnější animace, kdy by si například postavy skrývali slabiny rukou, jsou pak náchylné k bugům. Než aby vývojáři museli myslet na každý drobný detail, jako je třeba odraz v zrcadle, schovali prostě postavičky do ručníků.

Ano, lze samozřejmě pochopit, že chtějí svůj produkt dostat co největšímu počtu zákazníků, je ale poněkud pokrytecké, že něco tak přirozeného, jako je nahé lidské tělo, musí být v 21. století takto nepřirozeně skrýváno.