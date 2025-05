Jen málokterý videoherní režisér budí takové vášně jako Neil Druckmann ze studia Naughty Dog. Ok, máme tu Dana Vávru, ale tam víc než samotné dílo budí vášně jeho nevybíravý způsob vyjadřování, proti samotnému Kingdom Come nikdo neřekne ani popel. To Druckmann vzal jednu z nejoblíbenějších herních postav a doslova ji rozbil na kusy a poplival.

Debaty, jestli je to důkaz scenáristické geniality anebo neúcty vůči vlastnímu publiku, jsou díky seriálové adaptaci The Last of Us 2 od HBO po pěti letech znovu aktuální. Nůžky mezi hodnocením kritiků a diváků na Metacritic nebo Rotten Tomatoes jsou totiž stejně široce otevřené jako v případě samotné videohry.

Hodnocení hry a její seriálové adaptace je v podstatě totožné. Někdo ji miluje, někdo nenávidí.

Loni oznámená novinka od cenami ověnčeného týmu ukazuje, že šestačtyřicetiletý vývojář stále nehodlá jít naproti mainstreamovému publiku. Intergalactic: The Heretic Prophet prý zkoumá, co se stane, když příliš důvěřujete různým institucím, retro stylizací se hra inspiruje se v anime klasikách jako Akira nebo Cowboy Bebop a hudbu k ní skládá Atticus Ross s Trentem Reznorem.

Tati Gabrielle je přirovnávána ke Glumovi z Pána prstenů.

Vzhledem k evidentně obrovským produkčním kvalitám to vypadá jako splněný sen všech nerdů, jenže… hlavní hrdinkou není rozervaný muž ve středních letech se strništěm a temnou minulostí, jak jsou hráči zvyklí, ale plešatá černoška bez bujarého dekoltu.

O její ztvárnění se postará herečka Tati Gabrielle, jejíž největší rolí zatím byla vedlejší role v seriálu Sabrinina děsivá dobrodružství od Netflixu, naposledy jsme ji mohli vidět umírat v bolestech jako Noru v páté epizodě druhé řady The Last of Us. Není to vyloženě celebrita, na druhou stranu ji časopis Forbes uvedl v prestižním žebříčku „Hollywoodských 30 pod 30“, takže by mělo být evidentní, že svoji roli nedostala jen tak z protekce kvůli barvě své kůže. Ale vysvětlujte to internetové lůze, že…

Představitelka Abby z The Last of Us 2 si na sociálních sítích zažila své. Můžeme se shodnout, že toto už je moc?

Druckmann má už dostatek zkušeností na to, aby věděl, jak umí být komunita nenávistná a tak na nevyhnutelný „shitstorm“ herečku dopředu připravuje. „Ignoruj to. Ať se děje, co se děje, já a ty vytvoříme něco krásného. Uděláme něco, na co budeme hrdí,“ cituje ho Tati v rozhovoru pro magazín Entertainement Weekly.

Přijde vám to přehnané? Bohužel ne, například herečce Lauře Baiely, která v The Last of Us 2 hraje postavu nenáviděné Abby přáli, aby jí zemřelo dítě (viz náš článek). Ano, z drtivé většiny podobné věci píší jen neškodní „klávesnicoví válečníci“, ale i těch je dost na to, aby se z jejich řad mohl rekrutovat nějaký opravdový blázen.

Tati Gabrielle se rozhodla s toxickými fanoušky bojovat jejich zbraněmi. Kdyby si ale zahrála The Last of Us 2 tak ví, že kruh násilí lze přerušit jen nenásilím.

Samotná Tati se toho ovšem nebojí a „haterům“ se nepokrytě vysmívá. Na sociálních sítích vyvěsila provokativní obrázek, ve kterém v objetí (s fiktivní postavou ze Zaklínače) Ciri popijí „čaj křehkých maskulinních mužů“ složený ze „100% slz incelů“. Pro jistotu však následně zablokovala možnost přidávání komentářů.

Každopádně jestli Intergalactic bude jen bojištěm žabomyších kulturních válek nebo další nadčasovou peckou, jakých mají Naughty Dog plné portfolio, se jen tak nedozvíme, datum vydání totiž nebylo dosud ani naznačeno.