Konzole Amico chce oživit hraní s přáteli i rodinou u jedné televize

Amico je moderní pokračování konzole Intellivision, kterou v roce 1979 vydal Mattel. Necílí na hardcore hráče, jako spíš na ty, kteří si chtějí zahrát s rodinou či přáteli na party. Součástí balení jsou dva ovladače, nicméně pomocí chytrých mobilních telefonů se může zapojit až osm lidí.

„Nebudu vás ohromovat počtem teraflopů, řvoucím procesorem a neuvěřitelně realistickou grafikou. To není to, o co nám jde. Amico je jednoduchý, zábavný stroj, který můžete vytáhnout, kdy přijdou vaši přátelé, kteří nehrají hry,“ vysvětluje herní veterán a CEO Intellivisionu Tommy Tallarico.



„Naše hry jsou postaveny na zábavnosti, jednoduchosti a hlavně shromáždění lidí v jedné místnosti.“ Jednou ze zajímavých funkcí je, že pokud vezmete svůj ovladač ke kamarádovi, který také vlastní konzoli, můžete i na návštěvě hrát spolu své hry.

Ovladač jako takový je poměrně zajímavý. Kromě čtyř tlačítek po stranách má dotykový displej a otočný disk (64 poloh), který snímá tlak a podle situace ve hře může měnit osvětlení. Součástí je také gyroskop, akcelerometr, mikrofon i reproduktor.

S hrami už to tak slavné není. Je sice fajn, že nebudou obsahovat reklamy, in-game nákupy a všechny půjde hrát ve více lidech. Jejich kvalita je však někde na úrovni mobilních her. Některé vypadají fajn, jiné celkem hrozně, ale zatím se tam nějaký system seller nerýsuje. Prodávat se ovšem budou maximálně za deset dolarů v případě digitálního nákupu a od dvaceti v případ fyzické kopie.

Chystá se i pár zvučnějších kousků. Tým, který stvořil Ecco the Dolphin, pro Amico vytváří novou hru Dolphin Quest. Chystá se i nový Earthworm Jim, na němž také pracují původní autoři.

Amico se bude prodávat za 249 dolarů, což by po započítání daně mohlo být něco přes šest tisíc korun. To je poměrně dost, součástí bude šest předinstalovaných her. Zda bude o takovouto konzoli zájem, zjistíme 10. října, kdy se začne prodávat.