Na internet zřejmě unikl seznam postav z Injustice 3

V poslední době se začalo objevovat čím dál tím víc zpráv týkajících se bojovky od studia NetherRealm Studios Injustice 3. Nejdřív se před pár týdny začaly šířit informace o tom, že by její jméno mělo být Injustice 3: Gods Will Fall (což zní poměrně uvěřitelně s ohledem na to, že se první díl jmenoval Injustice: Gods Among Us), a teď začal po internetu kolovat seznam údajných postav, kterých se dočkáme.

Nejdřív je na místě upozornit na to, že zatím chybí oficiální potvrzení. On vlastně nebyl ještě potvrzen ani třetí díl, ovšem objevily se informace, že k tomu dojde na letošních The Game Awards, a to 9. prosince. Hra by se do obchodů měla dostat v květnu příštího roku.

Co se týče bojovníků, kteří by měli být k dispozici, tak údajný únik tvrdí, že to bude následující skupina:

Aquaman/Ocean Master (zřejmě bude u některých postav na výběr ze skinů reprezentujících různé postavy), Batman (Terry McGinnis), Beast Boy, Black Canary, Blue Beetle/Green Beetle, Booster Gold, Cheshire, Constantine, Cyborg, Deathstroke, Flash, Green Arrow, Green Lantern (John Stewart a Guy Gardner), Harley Quinn, Joker, King Shark, Lex Luthor, Metallo, Mirror Master, Nekron, Poison Ivy, Raven, Red Tornado, Robin/Nightwing, Supergirl, Superman a Wonder Woman/Artemis.

S ohledem na to, že někteří z nich už se v předchozích dílech představili, (případně ještě ne, jde ovšem o oblíbené komiksové postavy), to působí jako reálná možnost pro základní výběr bojovníků.

Ten by pak měl být rozšířen o padoucha Anti-Monitora (v rámci předobjednávky), kterého dobře znají fanoušci komiksových seriálů televizní stanice The CW.

A jak už je u podobných her zvykem, další bojovníci se objeví ve formě DLC. Konkrétně by mělo jít o Etrigan, Livewire, Killer Croca, z Mortal Kombat by se pak měli zastavit Johnny Cage a Liu Kang (ve formě ohnivého boha) a nejzajímavěji pak zní „vládce vesmíru“ He-Man a také Neo z Matrixu.

The Matrix: Resurrections

Poslední jméno může působit zvláštně a mohlo by vyvolat pochybnosti o pravosti tohoto úniku. Je ovšem na místě upozornit, že vývojářské studio NetherRealm Studios je vlastněno společností Warner Bros. a stejně tak značka Matrix spadá pod tuto firmu, takže s právy na užití postavy v Injustice by neměl být žádný problém. Na prosinec se navíc chystá Matrix 4.

Nutno poznamenat, že pokud se následující informace potvrdí, pak asi bude spousta fandů spokojena, protože jde o působivou nabídku postav. Jistě, většina z nás si asi posteskne, že mu tam některý z jeho oblíbenců chybí. Ale obecně jde o zajímavou skupinu bijců, kteří by spolu mohli poměřit síly.

Jen pro připomenutí, v květnu tohoto roku byl oznámen animovaný film Injustice, který se bude inspirovat u komiksového prequelu ke hrám Injustice a nedávno vyšel působivý trailer.