Autorovi oblíbené herní adaptace vadí, že Indiana Jones bojuje jen s nácky

Nedávno představený Indiana Jones and the Great Circle je aktuálně patrně tou nejočekávanější xboxovou exkluzivitou, která se na nás chystá. Slibuje krásnou grafiku, náročné hádanky i pasti a tvář herce Harrisona Forda. A pak také samozřejmě hromadu hloupých nacistů, kteří budou pro hráčské pobavení ochotně umírat na tisíc a jeden způsob.

Od vydání Fate of Atlantis uběhlo už přes 30 let, autorovi vadí, že Indiana Jones bojuje pořád proti těm stejným nepřátelům.

Němečtí vojáci v roli záporáků k této značce nemyslitelně patří od prvního filmového dílu Dobyvatelé ztracené archy a zřejmě ji ani nikdy neopustí. Podle vývojáře Hala Barwooda, autora Indyho nejlepší herní adaptace a jedné z nejlepších adventur všech dob (podle mnohých dokonce té vůbec nejlepší) Fate of Atlantis, je však škoda, že se scenáristé nedokážou někam posunout.

„Tíha franšízy jim ležela na bedrech a oni prostě nemohli vymyslet nic, co by nezahrnovalo nacisty,“ řekl Barwood v rozhovoru pro magazín Time Extension o posledních projektech série Indiana Jones (kromě chystané hry mluví i o loňském filmu Nástroj osudu). „A tak si prostě řekli, že by měli jít a zase udělat to, co už bylo uděláno. To je tvůrčí selhání, kterého si bohužel nemohu nevšimnout. Přál bych si, aby se to nestalo.“

Sám si je přitažlivosti této berličky vědom, v minulosti dokonce plánoval, že se pokračování „Atlantidy“ bude odehrávat po válce v Jižní Americe, kde se nacističtí imigranti z Evropy pokusí oživit Hitlera. Kvůli tomu, že by taková hra nemohla vyjít na velmi silném německém trhu, byl však její vývoj nakonec zrušen.

Že se Indy obejde i bez nácků, ukázal například filmový díl Království křišťálové lebky, případně videohra Infernal Machine, kde si záporáky střihli pro změnu Rusové a výsledku to nijak neublížilo. Každopádně, i když je to klišé nad klišé, u Great Circle nad tím rádi přimhouříme oči. Za hrou totiž stojí švédští Machine Games, kteří už oživením série Wolfenstein ukázali, že i z okoukaného mordování nácků umí udělat skvělou zábavu.

Indiana Jones and the Great Circle by měl vyjít ještě do konce roku na PC a xboxy, rovnou i jako součást předplatného Game Pass.